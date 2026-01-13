Pa šta ako je na trotoarima debeli sloj leda!? Nemojte da ste diletanti koji kukaju i kude vlast zbog više sile.

Pešačenje Krunskom ulicom od Resavske do Kalenića u ponedeljak uveče bilo je pravi amaterski polu-stiplčez u ekstremnim, zimskim uslovima. Na trotoarima mestimično debeli, dugački slojevi leda, uz trotoare nanosi zaleđenog snega koje je valjalo preskakati da bi se se prešlo na drugu stranu ulice kada bi se tamo nazreli delovi očišćenog trotoara. Poduhvat je zahtevao dobru ravnotežu, osnove klizanja i priostojne đonove. Kolovoz je bio daleko bolje očišćen, ali se i on mestimično ledio.

Na Tik-Toku se pojavio savet da se đonovi u ovakvim uslovima naprskaju lakom za kosu. Jedna sugrađanka je to probala i stekla utisak da ima određenog efekta. Neko je sugerisao upotrebu štapova za skijanje zbog dodatne stabilnosti prilikom proklizavanja. Beograđani bi mogli da nabave i džakče industrijske soli, pa da je, kada naiđu na zloslutno zaleđene deonice, prosipaju pred sobom. Sledeći pešak bio bi svakako zahvalan. Pomozi si sam, pa će ti i Bog pomoći, kad već neće gradska vlast.

Jedna penzionerka koja živi u jednoj strmoj ulici u Mirijevu već danima ne izlazi kuće. Šanse nema, kaže, ne bi preživela, sneg se pretvorio u ledenu ploču. Njoj pomoći nema.

Sve je laž

Za beogradske gradske očeve sve je to normalno i šta ko ima da se žali što je u januaru pao sneg pa još udario i minus. Božja volja, viša sila, poručuju Beograđanima, a ko misli drugačije taj je diletant, što reče gradonačelnik, dr. Aleksenadar Šapić.

Režimski mediji poručuju da su pristojni građani – oni koji nisu zlobni blokaderi – uvideli da vlast čini sve što može i da se ne treba ljutiti zbog snega i leda tokom zime. Državni funkcioneri na čelu sa Aleksandrom Vučićem nam opisuju situaciju drugačiju od one koju vidimo svojim očima, kao ono o ekonomskom tigru i da se nikada bolje u Srbiji živelo nije.

Kad se sve zasniva na laži, ni prelom nadlaktice nema da boli, a ko se ne usuđuje da izađe na zaleđenu ulicu može da zamišlja sunčan proletnji dan i Šapića kako sa vaterpolo kapicom na glavi pliva u nekom tršćanskom bazenu.

Šlajfovanje po naprednjačkoj politici

Građani ovih dana proklizavaju na ledu, kao što deceniju i kusur šlajfuju po naprednjačkoj politici.

Za vrle esenesovce su deset cemtimatara snega i minus pet u Beogradu elemantarna nepogoda. Šta bi bilo da je napadalo 20 ili 40 centimetara, a temperatura se spustila na minus 11, recimo?

Nema veze. Evo se najavljuje otopljavanje, pa će Božja volja, kako je led nanela, tako i da ga ukloni.

Zašto radnici gradske čistoće, ipak, kao što se to nekada radilo, nisu sneg sa trotoara, pre nego što se pretvori u led, uklanjali lopatama, kad Grad već nije nabavio odgovarajuću mehanizaciju? Odgovor na to pitanje vodi ledenim putevima do pitanja zašto se obrušila nadstrešnica u Novom Sadu.

