Temperature u minusu, sneg i ledena kiša i dalje parališu Srbiju. Kakvo nas vreme očekuje u ponedeljak

Hladan talas nastavlja se u Srbiji, a posle veoma hladnog jutra, tokom dana temperatura bi u pojedinim mestima trebalo da pređe u plus.

U pojedinim delovima zemlji na snazi je i dalje narandžasti meteoalarm.

Vanredna situacija na snazi je u 11 opština, a za 12 časova najavljeno je zasedanje Republičkog štaba za vanredne situacije.

Kakva nas vreme očekuje?

Posle veoma hladnog jutra očekuje se da će temperatura u pojedinim delovima preći nulti podeljak.

Uveče se očekuje postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 13 na severu do minus četiri na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko minus 15, a najviša od minus četiri do tri stepena.

Vanredno u 11 opština

Vanredna situacija na snazi je u 11 opština – u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i u Ivanjici.

Bez struje je oko 9.000 domaćinstava, pa se nastavlja sa radom na stabilizovanju snabdevanja električnom energijom.

Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta u nedelju (11. januar), a evakuisano je 37 osoba.

Izvor: RTS

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.