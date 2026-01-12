Srbija pod ledom

Vremenska nepogoda

11.januar 2026. I. M.

Srbija pod snegom i ledom: Ivanjica bez struje, vanredna situacija u 11 opština

Talasi snega, leda i niskih temperatura zahvatili su veći deo Srbije, dok je u 11 opština proglašena vanredna situacija. Stanovnici Ivanjice kažu da su od juče bez struje, mada je Elektrodistribucija Srbije javila da je kvar otklonjen. Na Kopaoniku je izmereno −14 stepeni, a u Sjenici čak 40 centimetara snega

Ekocid

11.januar 2026. S. Ć.

Ko seče šumu Stepinog luga da bi zidao tri kuće

Udruženje Ekomorf prijavilo je nadležnima da je nepoznati investitor posekao 50 ari šume Stepinog luga i sazidao tri privatne kuće. Da li zbog takvih Stepin lug više od godinu dana čeka na zaštitu

Centar Smederevske Palanke

Vremenske (ne)prilike

10.januar 2026. K. S.

Smederevska Palanka: Grad temperaturnih ekstrema

Sa -17 stepeni Celzijusa, Smedrevska Palanka je uz Sjenicu 9. januara bila rekorder na temperaturnoj skali. Ona je i grad sa najvišom temperaturom ikada zabeleženom u Srbiji. Zašto je opština u centralnoj Srbiji mesto u kome termometar često piše istoriju