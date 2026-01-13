Dok su trotoari i ulice širom Beograda prekriveni ledom, a Hitna pomoć svakodnevno interveniše zbog povreda, predstavnici vlasti uveravaju građane da je situacija stabilna i pod kontrolom

Beograd se poslednjih dana suočava sa teškim zimskim uslovima, usled kombinacije snega, kiše koja se u dodiru sa hladnim tlom pretvarala u led i niskih temperatura. Poledica stvara ozbiljne probleme u saobraćaju, na ulicama i trotoarima, utiče na rad javnog prevoza i dovodi do povećanog broja intervencija hitnih službi.

Prema podacima „Beograd puta“, veliki deo grada i okolnih naselja u višim predelima i po periferiji trenutno je pokriven slojem leda, što otežava kretanje vozila i pešaka.

Posebno su ugroženi brdoviti delovi kao što su Kanarevo brdo, Cerak, Julino brdo, Petlovo brdo, ali i opština Sopot, Ralja, Barajevo i okolne saobraćajnice.

„Šapiću, brate, druže, da li si ti gradonačelnik“?

Međutim, ni stanari centralnih gradskih opština ne hodaju, niti voze spokojnije.

O tome kakva je situacija na Vračaru govori u svojoj objavi na Instagramu i član Beogradskog sindikata, advokat Feđa Dimović.

Uprkos svemu što se dešava, premijer Srbije Đuro Macut uverava građane da je sve pod kontrolom.

Predsednik Vlade nije usamljen u ovoj oceni.

„Bilo je malo nesnalaženja u početku, ali se situacija iz dana u dan popravljala. Tako da danas možemo reći da su nam svi putni pravci prvog i drugog reda prohodni, uključujući i one uvek problematične deonice“, navela je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević.

Međutim, predstavnike vlasti i njihova smatranja uporno demantuju nadležne institucije i izveštaji sa terena. Hitna pomoć skoro svakog dana ima na desetine intervencija, među kojima su najčešće slučajevi ortopedskih povreda nastalih padovima na ledenim površinama. U jednoj takvoj noći prethodne nedelje zabeleženo je više od stotinu poziva.

Javni prevoz i svakodnevni život

Takođe, otežan je i rad gradske i prigradske autobuske, trolejbuske i tramvajske mreže, jer klizavi tramvajski i autobusni pravci zahtevaju sporiju vožnju i mogu dovesti do kašnjenja i izmena u redovima vožnje. Situacija se nadograđuje sa smanjenim brojem vozila na nekim linijama dok se ne stabilizuje kolovoz.

Oni koji se odluče da se voze kolima po ovakvom vremenu, rizikuju proklizavanje i saobraćajne nezgode, jer je led prekrio kolovoz. Društvene mreže ovih dana pune su klipova koji su snimljeni na beogradskim ulicama, koji svedoče o brojnim proklizavanjima i sudarima.

Jedan od neobičnih svakodnevnih problema koji su se pojavili jeste i pitanje parkiranja vozila koja su ostala zavejana i zamrznuta, pa su građani postavili pitanja da li treba plaćati parking kad ne mogu da pomere svoje automobile – a odgovor nadležnih je da plaćanje ostaje obavezno.

Stariji da ostanu kod kuće, a mlađi da povedu računa

Stručnjaci poručuju pešacima da kada se nađu na ulici hodaju polako i pažljivo, da ne izlaze u patikama i cipelama sa visokim štiklama, kao i da prilikom hodanja ne drže ruke u džepovima.

Najstarijima se preporučuje da bez preke potrebe ne napuštaju domove, a da oni slabo pokretljiviji navlače čarape preko cipela prilikom hodanja po zaleđenim ulicama.

Posebno ugroženi roditelji male dece

Po ovakvom (ne)vremenu su posebno ugroženi roditelji sa malom decom.

Praktično od 1. januara mnogi od njih nisu izašli napolje sa kolicima jer je to posebna vrsta rizika, a najstrožije se ne preporučuje da roditelji za vreme ovakvih dana nose decu u rukama prilikom hodanja po zaleđenom trotoaru, jer posledice mogu da budu fatalne.

Od tolikog sedenja u zatvorenom prostoru, deca postaju sve nervoznija, često plaču i razdražljiva su.

Pored toga, poslednji period u Beogradu je obeležio veoma jak virus zbog koga su se mnoga deca razbolela, pa su čekaonice u Domovima zdravlja – pune.

Katarina, Beograđanka koja živi u širem centru grada, ističe da je veoma teško za hodanje, pogotovo u malim ulicama, koje po pravilu nisu očišćene od prvog dana kada je počeo da pada sneg.

„Živim blizu centra grada u jednoj od manjih, ne toliko prometnih ulica. Ulica je jednosmerna, ali ni kolovoz, ni trotoari nisu čišćeni ovih dana, pa ni danas. Teško je hodati čim izađeš iz zgrade. Komšije su se raspitivale da li imamo so, pa sad na ulazu imamo dva manja džaka soli za slučaj nužde. Pošto je mraz ‘popustio’, otopio se i deo leda, a utabane su i staze, pa je sad malo lakše hodati“, navodi Katarina.

Dodaje da nadležni nisu vodili računa o prohodnosti.

„Prethodnih dana, ne samo u mom kraju, već i do centra, ništa nije bilo očišćeno po trotoarima“, kaže ona i dodaje: „Ja uvek zaboravim rukavice, pa nekad stavim ruke u džepove, ono što se po ledu nikad ne radi, tako da sam imala nekoliko proklizavanja“.