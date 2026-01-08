Premijer Srbije Đuro Macut smatra da je sve pod konrolom što se tiče snežnih padavina i ledenog talasa. Mediji pričaju drugačiju priču

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je gostujući na RTS-u da je situacija u zemlji, kada je reč o snežnim padavinam i ledenom talasu, pod kontrolom. Osetljive zone u nekoliko mesta u Srbij, u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu, su, kaže, inače problematična područja u vreme pojačanih snežnih padavina tokom zime.

Beograd_sneg_10 Foto: Milica Vučković / FoNet

„Mi smo stalno u kontaktu sa sektorom za vanredne situacije, koji stvarno izvanredno radi“, rekao je Macut za RTS.

Naveo je da su pored pripadnika MUP-a u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu angažovane i lokalne ekipe koje rade na raščišćavanju i saniranju štete.

Beograd_sneg_12 Beograd / Foto: Milica Vučković / FoNet

Paralisan saobraćaj

Za razliku od preijera mediji, pa i oni režimski, vide velike probleme.

Euronews Srbija piše na portalu da je ledeni talas „paralisao Srbiju“, da je u Beogradu saobraćajni kolaps, a u više mesta proglašena vanredna situacija.

Beograd_sneg_15 Foto: Milica Vučković/FoNet

Zbog snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi izmenjenom trasom, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću.

U četvrtak važi subotnji red vožnje, a na ulicama se nalazi 13 elektrobuseva, 127 tramvaja i 1.305 autobusa. Trolejbusi su zamenjeni autobusima, jer oni omogućavaju bolju prohodnost na ulicama. Izmenjene su trase linija 18 i 29, kao i linije koje prolaze ulicom Todora Dukina.

Beograd_sneg_44 Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona, a linije koje voze do Medakovića sada voze do naselja Braće Jerković.

Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca, dok je linija 21 produžena do Medakovića 3.

Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.

Kako javlja reporterka Euronews Srbija, pojedini autobusi stigli su jutros oko 6.40 do raskrsnice Darvinove ulice i Bulevara Peke Dapčevića, odakle nisu dalje mogli. Putnici su izašli iz vozila i nastavili put peške, dok se kolona autobusa neprekidno povećavala.

Vanredna situacija

RTS javlja da je vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem električnom energijom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Saobraćaj se odvija otežano na većini putnih pravaca, uz zabrane za teretna vozila u Zaječaru, Valjevu, Požegi, Užicu, Novom Pazaru, Ivanjici i Kruševcu.

Zbog vremenskih neprilika veliki broj domaćinstava nema struju.

„Deo domaćinstava je bez električne energije, i to u Kolubarskom, Mačvanskom upravnom okrugu, kao i delovima Zlatiborskog upravnog okruga“, naveo je Vidović. Kada je reč o požarima, on je rekao da većih požara nije bilo i da vatrogasni spasioci danonoćno rade na gašenju požara, gde god se oni dogode. „Tako da značajnih intervencija trenutno nije bilo“, naglasio je Davor Vidović iz Sektora za vanredne situacije

