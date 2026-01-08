Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona. Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno – do Dušanovca – dok je linija 21 produžena do Medakovića 3.
Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.
Putevi Srbije: Više putnih pravaca širom Srbije opterećeno snegom
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja:
Državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš)-petlja Žednik, petlja Feketić-Sirig (kolovoz je vlažan), petlja Lajkovac-petlja Ljig, gde je kolovoz vlažan i snega ima do pet santimetara.
Snega na kolovozu, do pet santimetara ima i na petlji Ljig-Takovo, Obrenovac-Ub, Pakovraće-Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), Preljina-Pakovraće, Surčin jug-petlja Obrenovac, Takovo-Preljina, Ub-Lajkovac, Velika Drenova-Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja- Vrba.
Izvor: RTS
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.