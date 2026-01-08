U Srbiji veoma hladno, uz postepeno razvedravanje i jenjavanje padavina. Najniža temperatura od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni

U zemlji se danas očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak snežnih padavina.

Razvedravanje će početi ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima.

Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.

Najniža temperatura kretaće se od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni.

U Beogradu će ujutro padati sneg, a zatim se očekuje prestanak padavina.

Temperatura će u glavnom gradu celog dana biti ispod nule, do -2 stepena.

U petak se nastavlja ledeni talas, pogogovo ujutru, za kada je prognoziran umeren i jak mraz, sa temperaturom od -14 do – 7.

Tokom dana biće toplije, sa najvišom temperaturom od 1 do 5 stepeni.

Zbog snega izmenjene trase autobuskih linija 65, 17, 31 i 21 u Beogradu

Zbog snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi izmenjenom trakom, navode iz Gradskog saobraćajnog preduzeća.

Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona. Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno – do Dušanovca – dok je linija 21 produžena do Medakovića 3.

Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.

Putevi Srbije: Više putnih pravaca širom Srbije opterećeno snegom

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja:

Državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš)-petlja Žednik, petlja Feketić-Sirig (kolovoz je vlažan), petlja Lajkovac-petlja Ljig, gde je kolovoz vlažan i snega ima do pet santimetara.

Snega na kolovozu, do pet santimetara ima i na petlji Ljig-Takovo, Obrenovac-Ub, Pakovraće-Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), Preljina-Pakovraće, Surčin jug-petlja Obrenovac, Takovo-Preljina, Ub-Lajkovac, Velika Drenova-Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja- Vrba.

Izvor: RTS

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.