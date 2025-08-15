Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti

Vučić je u pravu: ćaciji i mobilizirane siledžije zaista su branile svoju kuću. A što drugo i da rade? Srbija pod naprednjacima za njih je sigurna kuća. Tu mogu razvijati sve oblike korupcije, lopovluka i nasilja.

Šef države čak i da želi, ne može od njih napraviti otklon. Da su mu ovi sa francuskim ključevima, bakljama i zaleđenim bočicama šira familija, pokazala je ona uža. Konkretno, ukazivanje prvog brata i prvog sina Srbije – Andreja i Danila – u Ćacilendu.

Kako je Mićin prešao granicu

Sad kada su batinaši nosioci službene naprednjačke politike, što je sa onolikim članovima predsjedništva stranke, ministrima i ostalim funkcionarima?

Izuzev Ane Brnabić i Vučevića, nikog nema u javnosti. Da nije – bože sačuvaj – premijer Macut u kućnom pritvoru? Zna li itko gdje je Šapić, gradonačelnik Beograda? I kako je njegov novosadski kolega Žarko Mićin prešao granicu? Zar ga Vučić mora prozivati zbog birkanja plaža na Tasosu dok u Novom Sadu gore prostorije SNS-a ?

Pravo pitanje glasi: može li se Vučić još u ikoga iskreno pouzdati izuzev državnog prvog brata i sina? Bez brige, poštovani čitaoče, može. Svi su oni tu, ali u statusu „hold“. Stvarna vlast je u rukama batinaša.

Šira i uža familija

Policija je postala MUP Srbija d.o.o, privatno obezbeđenje za batinaše. Tu klijentelu čine mnogi koje su koliko jučer hapsili. Danas je sve drugačije: sada se dogovaraju, bratime, zajednički mlate građane i od Srbije prave razbojište.

U tom kontekstu, svaki policajac je svakom batinašu dužan omogućiti vožnju bez tablica, fantomku, močugu, pirotehniku i sličan alat, te stvoriti prostor za napad na mirne građane i pendrečenje napadnutog ukoliko uzvrati u samoobrani.

To je sve, lako se pamti. Ta neće valjda privoditi Vučićevu širu familiju, kad su on, brat i sin među njima svoji sa svojima?

Ivica i napojnica

Zato je za novinare mnogo važnije da prate kriminalne klanove nego stranke na vlasti. U to spada i registriranje uspona i proklizavanja kadrova iz podzemlja. Što se njih tiče, Vučić im je zaista omogućio zlatno doba.

Ivica Dačić je tu tužni pozornik koji je pristao da bude sve što hoće familija, uža i šira. Zapjeva kad mu neki njen član da napojnicu, nije ni mala. U suprotnom, valjda bi dao ostavku. Ovo vrijedi podjednako za kompletan policijski vrh na čelu sa direktorom Draganom Vasiljevićem.

Čak i ovakva Vlada i Skupština čist su višak, nešto što postoji čisto iz formalnih razloga. Poput borbe protiv kriminala i korupcije, na primjer.

Mada se na batini ne može sjediti, njom se ipak nešto može postići. Vučićevo batinaško dostignuće predstavlja činjenica da je velikom dijelu Srbije jasno da s njim i njegovom vlašću zemlja i narod nemaju budućnost. Sad je sve samo pitanje vremena.

