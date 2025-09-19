Ekonomija

19.септембар 2025. B. B.

Rastu gubici fabrike Linglong u Zrenjaninu

Neto gubitak fabrike Linglong u Zrenjaninu u prvoj polovini godine bio je 16,6 miliona evra, što je za 6,4 miliona evra više od gubitka iz prve polovine 2024.

Fabrika Leoni u Malošištu u blizini Niša

Otpuštanja

16.септембар 2025. N. M.

Leoni do kraja godine gasi pogon u Malošištu

Početkom septembra je prva grupa zaposlenih u kompaniji Leoni dobila otkaz ugovora o radu, u skladu sa ranijom najavom ove kompanije, a sada je jasno da će do kraja godine pogon u Malošištu biti potpuno ugašen