Ko drži firmu „Đerdap usluge“ koja se drznula da prijavi firmu Marka Bosanca, biznismena bliskog vlasnima, zbog nameštenog tendera sa elektrodistribucijom za brojila za struju. Za to vreme, ispaštaju građani i radnici EDS-a

Iza srpskih političara se deli i poslovni plen u državi.

Nekadašnja politička saradnica Demokratske stranke i bivši bliski poslovni saradnik ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića sprečili su Marka Bosanca da ostane u biznisu sa očitavanjem brojila za struju, saznaje „Vreme“.

Marko Bosanac se, iako star svega 31 godinu, „proslavio“ skandiranjem „Aco Srbine“ na mitinzima SNS-a, a godinama unazad je jedan od njegovih najunosnijih poslova sa državom bio očitavanje brojila za struju širom Srbije. Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić tvrdio je da iza Bosančeve firme „Montop“ zapravo stoji Zvonko Veselinović, kontroverzni biznismen sa Kosova.

U novom dilu vrednom 3,5 milijardi dinara sprečili su ga pojedini bivši politički funkcioneri. Tako je Bosanac za posao očitavanja brojila dao ponudu od 3,5 milijardi dinara bez PDV-a, koja se, zanimljivo, poklapala u dinar sa procenjenom vrednošću posla. Ipak, firma „Đerdap usluge“ se javila na tender i za isti posao dala ponudu od 2,3 milijardi dinara.

Ko su ljudi koji skidaju Bosanca

Vlasnici ove firme su akcionari, a nešto više od 32 odsto akcija je u rukama fizičkih lica, dok je preko 67 odsto u vlasništvu pravnih lica.

Na čelu „Đerdap usluga“ se kao direktorka u APR-u vodi Karmenka Babić. Ona je 2008. godine učestvovala na lokalnim izborima u Kladovu, a kao samostalni kandidat na listi Borisa Tadića. Obavljala je i funkciju u Opštinskom veću, a dovodi se u vezu i sa javnim preduzećem „Jedinstvo Kladovo“. Ona je direktorka i Agencije za privremeno zapošljavanje pri „Đerdap uslugama“, koja se i bavi očitavanjem brojila.

U „Đerdap uslugama“ kao direktor još vodi i Ljubomir Šubara. Oni koji su pratili dug tok gašenja i rasprodaje državnih firmi po Srbiji sećaju ga se kao čoveka koji je oko 2015. godine najavio da će biti „poslednji direktor Agencije za privatizaciju“. Mediji su pisali da je Šubara bio bliski saradnik Bratislava Gašića, a da su se njih dvojica upoznali i združili dok je Gašić bio gradonačelnik Kruševca, a Šubara zastupnik državnog kapitala u Fabrici maziva FAM u istom gradu.

„Istina je da smo prijatelji, ali ja nisam Kruševljanin, kako mediji pišu, već rođeni Dorćolac“, rekao je tada Šubara.

Ipak, ubrzo je smenjen sa mesta direktora Agencije za privatizaciju jer se odmah videlo da ne planira da poštuje političko-poslovne dilove, pa je davao intervjue o tome kako službenici Agencije i rukovodioci državnih preduzeća odugovlače privatizaciju jer ostaju bez privilegija i radnih mesta.

Ovaj magistar ekonomskih nauka u radnoj biografiji ima upisanu funkciju direktora direkcije i direktora odeljenja u Narodnoj banci Jugoslavije do 2001. godine, a bio je i savetnik nekadašnjeg guvernera Dragoslava Avramovića za uvođenje „novog dinara”.

Kako je tekla borba za posao

Elektrodistribucija je, nakon meseci odugovlačenja, poništila tender za brojila za struju, koji je raspisan još u oktobru 2024. Naime, ona je posao prvo dodelila Bosancu, ali su se „Đerdap usluge“ žalile, odnosno podneli su zahtev za zaštitu prava ponuđača.

Komisija je naložila Elektrodistribuciji da ponovo razmotri ponudu, ali, i nakon razmatranja, EDS ponovo bira firmu Marka Bosanca. „Đerdap“ ni tada ne odustaje i ponovo ulažu žalbu, a Komisija ponovo nalaže Elektrodistribuciji da još jednom razmotri obe ponude.

Na kraju je EDS odbio obe ponude, a u obrazloženju se navodi da „Montop“ ne ispunjava kriterijume u delu ekonomskog i finansijskog kapaciteta, piše portal 021.rs.

Nepoznato je da li će EDS ponovo raspisati tender za očitavanje tri miliona brojila na područjima gotovo cele Srbije.

Za to vreme, na terenu su ljudi sa šaltera

Kao što je „Vreme“ već pisalo, kada je tender stopiran zbog žalbe „Đerdap usluga“, EDS je pokušao da posao „uvali“ građanima. Tako su, samo 15 dana unapred, najavili da će potrošači sami morati da nauče da očitavaju brojila od 1. juna i da u posebnoj aplikaciji o brojkama izveštavaju EDS. Pokušali su da dobiju – besplatnu radnu snagu.

Ono na šta nisu mislili jeste da je Srbija prva u Evropi po broju funkcionalno nepismenih i da stariji ljudi po selima, ali i gradovima, ne znaju kako da skinu aplikaciju na telefonu – da bi radili poslove Distribucije.

Kako je i ova zamisao propala, EDS je morao posao da prebaci na svoje zaposlene. Oni sada, svakog meseca, moraju da izdvajaju po 10 do 15 radnih dana na očitavanje brojila.

EDS, saznalo je „Vreme“ primorava i starije zaposlene iz administracije da idu na teren i očitavaju brojila. Za dodatni posao ne plaćaju im se prekovremeni sati.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.