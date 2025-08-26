Samsung QLED televizori donose revoluciju - boje koje izgledaju stvarnije nego ikada, zvuk koji vas obavija poput bioskopske sale i pametne opcije koje televizor pretvaraju u centar vašeg doma

U svetu u kom se granice između stvarnosti i digitalnog doživljaja svakodnevno brišu, Samsung QLED televizori donose pravu revoluciju – ne samo u kvalitetu slike, već i u načinu na koji doživljavamo sadržaj. Zahvaljujući naprednoj veštačkoj inteligenciji i Real QD tehnologiji, ovi televizori ne prikazuje sadržaj, već ga oživljavaju. Bilo da gledate omiljenu seriju, pratite utakmicu ili samo tražite trenutak mira uz dobar film, tu su da svaki kadar učine posebnim.

Sa Samsung uređajima, gledanje postaje doživljaj koji nadilazi samu sliku: boje koje izgledaju stvarnije nego ikada, zvuk koji vas obavija poput bioskopske sale i pametne opcije koje televizor pretvaraju u centar vašeg doma.

Real QD tehnologija u srcu Samsung ekrana

Real Quantum Dot (QD) tehnologija zasniva se na upotrebi kvantnih tačaka – mikroskopskih nanokristala koji reaguju na svetlost i emituju boju sa izuzetnom preciznošću. Za razliku od klasičnih LED ili OLED ekrana, QLED televizori sa ovom tehnologijom postižu 100% obim boja, što znači da prikazuju više od milijardu nijansi – verno i realistično, bez izobličenja.

Zahvaljujući Real QD tehnologiji, Samsung QLED televizori pružaju izuzetno svetlu, jasnu i živopisnu sliku. Boje ostaju bogate i intenzivne čak i pri jakom dnevnom svetlu, što je posebno važno za korisnike koji televizor koriste u svetlim prostorijama ili gledaju sadržaje tokom dana.

Performanse bez kompromisa

Osim impresivne reprodukcije boja, QLED paneli poznati su po dugotrajnosti i otpornosti. Za razliku od pojedinih televizijskih ekrana, kod kojih može doći do tzv. burn-in efekta (trajnog zadržavanja slike), QLED tehnologija je otporna na ovu pojavu, a to ih čini idealnim rešenjem za svakodnevnu, višesatnu upotrebu, kao i za gejmere koji često koriste statične elemente korisničkog interfejsa.

Pored toga, brzina odziva i procesuiranje slike kod Samsung QLED modela obezbeđuju glatku reprodukciju čak i najzahtevnijih video sadržaja – sportskih prenosa, akcijskih filmova i video igara. Korisnik dobija stabilnu i detaljnu sliku bez zamućenja ili prekida.

Tehnologija u službi održivosti

Samsung ne ulaže samo u kvalitet slike, već i u održivost. Kvantne tačke koje koristi u QLED televizorima ne sadrže kadmijum – štetni element prisutan u nekim ranijim tehnologijama prikaza. Time se štiti životna sredina, a korisnici mogu biti sigurni da kupuju proizvod koji je usklađen sa savremenim standardima održivog razvoja.

Ova posvećenost potvrđena je i sertifikatom „Real Quantum Dot Display“ koji je dodelila međunarodna sertifikaciona kuća TÜV Rheinland. Sertifikat predstavlja garanciju da je tehnologija proverena, efikasna i bezbedna za dugoročnu upotrebu.

Samsung QLED televizori sa Real Quantum Dot tehnologijom predstavljaju vrhunac trenutne televizijske tehnologije – kombinujući spektakularan prikaz slike, dugoročnu pouzdanost i ekološku odgovornost. Bez obzira na to da li vam je prioritet estetika, performanse ili trajnost, ovi uređaji nude iskustvo koje prevazilazi očekivanja.

SmartThings aplikacija za lakše upravljanje domom

U kombinaciji sa SmartThings platformom, QLED uređaj postaje mnogo više od ekrana – on je sada centralna tačka tvog pametnog doma. Kroz jednostavno povezivanje s pametnim uređajima, ova platforma omogućava ti da upravljaš svjetlima, klimom, sigurnosnim kamerama ili čak kućnim aparatima – sve s jednog mjesta, bez ustajanja s kauča.

Savremeno iskustvo gledanja, zahvaljujući ovom jedinstvenom ekosistemu, sada se pretvara u potpuno personalizovano, povezano i intuitivno okruženje, koje prati tvoj ritam i potrebe jer savršeno iskustvo nije samo ono što vidite, već i kako ga živite.

Takođe, kroz koncept OneSamsung, sve funkcioniše kao jedno. Vaš telefon, TV, slušalice i kućni aparati sinhronizovani su u jedinstveno korisničko iskustvo koje olakšava svakodnevicu i donosi pravu dozu komfora, kontrole i povezanosti.

Kako aplikacija SmartThings vaš dom čini pametnijim i efikasnijim pogledajte u videu na linku.

Besplatna dostava i instalacija

Sve što poželite postaje novo iskustvo. Svaki detalj sada je još realniji, a vaše je samo da se udobno smestite, jer Samsung vam poklanja besplatnu dostavu i instalaciju uz Neo QLED, QLED ili UHD od 98“ iz ponude.

Detalje o promociji možete pronaći na LINKU.

Tri godine dodatne garancije

Ukoliko odlučite da izaberete neki od Samsung televizora od 55’’ ili veće Neo QLED, Neo QLED 8K, OLED, The Frame, The Frame Pro modele i 65“ ili veće QLED modele iz 2025, ostvarujete i dodatne 3 godine zaštite uz registraciju. Ova promocija traje do 30. septembra. Za ostvarivanje dodatne zaštite potrebna je registracija na http://www.extracare-promotion.com .

Iskoristite veliku „Back to school“ akciju

U susret novoj školskoj godini Samsung je za kupce pripremio još jednu sjajnu akciju. U pitanju je „Back to School“, koja će trajati do 30. septembra 2025. godine. Ova ekskluzivna kampanja obeležava početak nove školske godine nudeći kupcima savršenu kombinaciju inovacije i vrednosti uz Samsung TV liniju za 2025. i poklon tablete. Kupci koji kupe odabrane Neo QLED 8K, Neo QLED 4K i OLED televizore dijagonale 75 inča i više dobiće Galaxy Tab S10 FE, dok će kupci Neo QLED 4K, QLED televizora, modela The Frame i The Frame Pro dijagonale 65 inča i više, kao i Neo QLED 8K i OLED televizora od 65 inča, dobiti Galaxy Tab A9+.

Više o ovoj promociji potražite na LINKU.