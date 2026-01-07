Zgrada Naftne industrije Srbije

NIS

02.januar 2026. B. B.

Kratkoročni značaj produženja licence NIS-u

Ulazak MOL-a u vlasničku strukturu NIS-a bi za NIS značio promenu strateške orijentacije i potencijalno slabljenje integrisanog modela, smatra docent na Ekonomskom fakultetu dr Veljko M. Mijušković