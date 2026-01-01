Naftna industrija Srbije
NIS: Ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu
Produženom licencom koju je dobio NIS omogućeno je obavljanje operativnih aktivnosti i ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu
Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. povećana je za 10,1 odsto
Početak 2026. godine doneo je i novo, redovno povećanje minimalne zarade, takozvanog minimalca, za 10,1 odsto, odnosno sa 500 na 550 evra.
Minimalna zarada u Srbiji sada iznosi 371 dinar po radnom satu bez poreza i doprinosa.
Minimalac će uz ovo povećanje za mesec sa 174 radnih sati iznositi 64.554 dinara.
Prethodno je minimalna zarada vanredno povećana 1. oktobra na 337 dinara po radnom času.
Pored radosti onima koji su najmanje plaćeni, ta mera donosi i glavobolju poslodavcima koji bi to povećnje trebalo da isplate.
Poslodavci razliku u troškovima nameravaju da kompenzuju povećanjem cena proizvoda, a oni kojima to ne pomogne posegnuće za otkazima.
Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije kazala je ranije za „Vreme“ da je ta organizacija u toku pregovora o redovnom povećanju minimalca ukazala vlastima da bi moglo da predstavlja problem za poslodavce i privredu ukoliko država ne bude deo tereta preuzela na sebe.
„Najugroženija su mikro i mala preduzeća, jer naša istraživanja stavova poslodavaca pokazuju da već sada trećina njih posluje sa ozbiljnim poteškoćama i da će tako visok rast minimalne cene rada negativno uticati na njihovo poslovanje“, kazala je Pavlović.
Izvor: Beta/Vreme
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Produženom licencom koju je dobio NIS omogućeno je obavljanje operativnih aktivnosti i ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu
Nova godina donosi nova pravila za penzionere i nove iznose na penzionom čeku. Ali, primanja najstarijih nastavljaju da kaskaju za poskupljenjima
Stanovanje u Srbiji postalo je papreno. Prema matematici koju je izradio Republički geodetski zavod, građani mogu da provere za koliko bi danas mogli da prodaju sopstveni stan
Šta li će se desiti 15. januara, ako Rusi dotle ne prodaju NIS? Hoće li ga država kupiti? Ili prinudno nacionalizovati? Ili nešto treće?
Globalni rast će se umereno usporiti – sa 3,2 odsto u 2025. na 2,9 odsto u 2026. godini, procenjuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve