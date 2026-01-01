Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. povećana je za 10,1 odsto

Početak 2026. godine doneo je i novo, redovno povećanje minimalne zarade, takozvanog minimalca, za 10,1 odsto, odnosno sa 500 na 550 evra.

Minimalna zarada u Srbiji sada iznosi 371 dinar po radnom satu bez poreza i doprinosa.

Minimalac će uz ovo povećanje za mesec sa 174 radnih sati iznositi 64.554 dinara.

Prethodno je minimalna zarada vanredno povećana 1. oktobra na 337 dinara po radnom času.

Kako će povećanje minimalca uticati na poslodavce?

Pored radosti onima koji su najmanje plaćeni, ta mera donosi i glavobolju poslodavcima koji bi to povećnje trebalo da isplate.

Poslodavci razliku u troškovima nameravaju da kompenzuju povećanjem cena proizvoda, a oni kojima to ne pomogne posegnuće za otkazima.

Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije kazala je ranije za „Vreme“ da je ta organizacija u toku pregovora o redovnom povećanju minimalca ukazala vlastima da bi moglo da predstavlja problem za poslodavce i privredu ukoliko država ne bude deo tereta preuzela na sebe.

„Najugroženija su mikro i mala preduzeća, jer naša istraživanja stavova poslodavaca pokazuju da već sada trećina njih posluje sa ozbiljnim poteškoćama i da će tako visok rast minimalne cene rada negativno uticati na njihovo poslovanje“, kazala je Pavlović.

