Nakon višenedeljnog zastoja izazvanog američkim sankcijama, proces prodaje ruskog udela u NIS-u ulazi u ključnu fazu – predstavnici MOL-a započeli su dubinsku analizu kompanije, dok vlasti najavljuju skoro pokretanje Rafinerije nafte Pančevo

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije, saznaje Tanjug. Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a.

Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiji narednih nekoliko dana. Izvršiće monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se očekuje da najkasnije do 15. januara stigne prvih 85.000 tona sirove nafte i da 17. ili 18. januara počne da radi Rafinerija, kao i da krene da proizvodi naftne derivate od 25. ili 26 januara i pozvao Ruse i Mađare da se što pre dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS.

Vučić je, u obraćanju posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, pozvao rukovodstva Gasproma, NIS-a i MOL-a da završe ugovor o kupoprodaji što je pre moguće, da bismo mogli da izađemo iz režima sankcija.

Ranije je izjavio da Amerikanci očekuju da 23. januara vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS-a i budućeg kupca, u ovom slučaju, kako je rekao, najverovatnije mađarske kompanije MOL.

Zasluga za novu licencu

Vučić je dodao da je MOL sa NIS-om, zajedno sa državom Srbijom, radio na pismu koje je upućeno američkom OFAK-u, kao i na omogućavanju da NIS dobije operativnu licencu.

NIS je saopštio da se operativnom licencom kompaniji omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

SAD su 9. oktobra uvele kompaniji NIS sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva. Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije, a NIS je saopštio 2. decembra da je u Rafineriji nafte Pančevo započeta obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

OFAK je potom izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, dok je prethodnom licencom rok za promenu vlasničke strukture bio do 13. februara.

Izvor: Tanjug

