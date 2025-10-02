Minimalna zarada u Srbiji porasla je na 500 evra. Kako je u drugim postjugoslovenski državama

Da je Slovenija bila najrazvijenija članica SFRJ nije nikakva novost, a i podaci o životu i zaradama u toj državi, 34 godine pošto je napustila federaciju, pokazuju da im i dalje najbolje ide.

Minimalac Slovenca je za 400 evra veći u odnosu na nekadašnje sunarodnike u Srbiji, a dva i po puta veći od minimalca u Severnoj Makedoniji.

Koliko nam dobro ide u odnosu na nekadašnje zemljake?

Minimalna zarada u Srbiji ove godine je vanredno povećana i od oktobra iznosi 500 evra.

Pored ovog vanrednog povećanja sa 475 evra na 500, od januara naredne godine minimalac će iznositi 551 evro, dogovorilo je Ministarstvo finansija sa sindikatima i poslodavcima.

Tako će oni koji zarađuju minimalac 2026. na platnom lisitiću i u novčaniku mesečno imati 64.554 dinara.

Minimalnu zaradu u Srbiji 2025. godine dobija oko 90.000 ljudi, zvanični su podaci.

Kako je u drugim zemljama regiona?

Bivša republika SFRJ koja je najpre napustila zajednicu, a zatim i postala prva članica Evropske unije, najviše plaća radnicima na minimalcu u poređenju sa ostalim bivšim sunarodnicama.

Tako zaposleni na minimalcu u Sloveniji primaju između 900 i 930 evra.

Sledi Hrvatska, danas takođe članica EU, čija je Vlada u oktobru 2024. odlučila da će neto minimalac tokom 2025. Iznositi 750 evra.

U Crnoj Gori minimalac zavisi od obrazovanja. Tako zaposleni na minimalcu sa nižom i srednjom stručnom spremom imaju 600 evra, dok visokoobrazovani na minimalcu zarađuju 800 evra.

U Bosni i Hercegovini sve zavisi od entiteta. Tako prema odluci Vlade Federacije BiH zaposleni na minimalcu dobijaju oko 1.000 konvertibilnih maraka mesečno, što je oko 511 evra.

U Republici Srpskoj, minimalac je nešto niži iznosi oko 460 evra.

Radnici na minimalcu u Severnoj Makedoniji imaju prema poslednjim dostupnim podacima oko 390 evra, a najniži je minimalac na Kosovu – 350 evra.