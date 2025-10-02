EPS
Poskupela struja: Kako do popusta?
Cene električne energije od danas su više za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto, a promenjene su i zone. Kako do popusta na račun za struju
Minimalna zarada u Srbiji porasla je na 500 evra. Kako je u drugim postjugoslovenski državama
Da je Slovenija bila najrazvijenija članica SFRJ nije nikakva novost, a i podaci o životu i zaradama u toj državi, 34 godine pošto je napustila federaciju, pokazuju da im i dalje najbolje ide.
Minimalac Slovenca je za 400 evra veći u odnosu na nekadašnje sunarodnike u Srbiji, a dva i po puta veći od minimalca u Severnoj Makedoniji.
Koliko nam dobro ide u odnosu na nekadašnje zemljake?
Minimalna zarada u Srbiji ove godine je vanredno povećana i od oktobra iznosi 500 evra.
Pored ovog vanrednog povećanja sa 475 evra na 500, od januara naredne godine minimalac će iznositi 551 evro, dogovorilo je Ministarstvo finansija sa sindikatima i poslodavcima.
Tako će oni koji zarađuju minimalac 2026. na platnom lisitiću i u novčaniku mesečno imati 64.554 dinara.
Minimalnu zaradu u Srbiji 2025. godine dobija oko 90.000 ljudi, zvanični su podaci.
Kako je u drugim zemljama regiona?
Bivša republika SFRJ koja je najpre napustila zajednicu, a zatim i postala prva članica Evropske unije, najviše plaća radnicima na minimalcu u poređenju sa ostalim bivšim sunarodnicama.
Tako zaposleni na minimalcu u Sloveniji primaju između 900 i 930 evra.
Sledi Hrvatska, danas takođe članica EU, čija je Vlada u oktobru 2024. odlučila da će neto minimalac tokom 2025. Iznositi 750 evra.
U Crnoj Gori minimalac zavisi od obrazovanja. Tako zaposleni na minimalcu sa nižom i srednjom stručnom spremom imaju 600 evra, dok visokoobrazovani na minimalcu zarađuju 800 evra.
U Bosni i Hercegovini sve zavisi od entiteta. Tako prema odluci Vlade Federacije BiH zaposleni na minimalcu dobijaju oko 1.000 konvertibilnih maraka mesečno, što je oko 511 evra.
U Republici Srpskoj, minimalac je nešto niži iznosi oko 460 evra.
Radnici na minimalcu u Severnoj Makedoniji imaju prema poslednjim dostupnim podacima oko 390 evra, a najniži je minimalac na Kosovu – 350 evra.
Cene električne energije od danas su više za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto, a promenjene su i zone. Kako do popusta na račun za struju
U Srbiji su od 1. oktobra plate u prosveti i zdravstvu više za pet odsto, a minimalna zarada uvećana je na 500 evra
Samo prošle godine, NIS je na ime različitih poreskih obaveza u budžet uplatio više od dve milijarde evra
„Semafor ekonomske klime, kreiran na bazi desezoniranih indikatora poverenja, pokazuje da se većina sektora nalazi u fazi recesije“, piše u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku
Najveći proizvođač auto-delova na svetu, nemački Boš, ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine. U Srbiji ova kompanija zapošljava 4.000 radnika
Kriminalni klanovi, tajne službe, režimski batinašiKo sve vršlja po Srbiji Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve