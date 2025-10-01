Naftna industrija Srbije
Nova ekonomija: Sankcije NIS-u mogle bi značajno da oštete budžet
Samo prošle godine, NIS je na ime različitih poreskih obaveza u budžet uplatio više od dve milijarde evra
U Srbiji su od 1. oktobra plate u prosveti i zdravstvu više za pet odsto, a minimalna zarada uvećana je na 500 evra
U Srbiji će od danas (1. oktobar) plate u prosveti i zdravstvu biti pet odsto veće, a minimalna zarada uvećana sa dosadašnjih 457 na 500 evra ili za 9,4 odsto.
Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara.
Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći će 170.000 dinara.
Od početka godine plate u prosveti povećane su za 11 odsto, a prvo vanredno povećanje od pet odsto u ovoj godini bilo je 1. marta.
Očekuje se i redovno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2026.
Izvor: RTS
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!
Samo prošle godine, NIS je na ime različitih poreskih obaveza u budžet uplatio više od dve milijarde evra
„Semafor ekonomske klime, kreiran na bazi desezoniranih indikatora poverenja, pokazuje da se većina sektora nalazi u fazi recesije“, piše u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku
Najveći proizvođač auto-delova na svetu, nemački Boš, ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine. U Srbiji ova kompanija zapošljava 4.000 radnika
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ponovo megalomanski popust do 1.000 dinara za struju za siromašne penzionere. U svojoj računici je negde „zaturio“ 45.000 penzionera
Komisija za zaštitu konkurencije Srbije odobrila je „Telekomu” da preuzme kompaniju „Mondo INC”, koja izdaje tabloid „Kurir”
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve