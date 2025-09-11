U toku su pregovori o minimalnoj ceni rada koja će, po svemu sudeći, iznositi oko 64.000 dinara. To, međutim, ni iz bliza nije dovoljno za život, tvrdi Centar za politike emancipacije

Novi obračun plate za život, na osnovu inflacije u 2024. godini, uradio je Centar za političke emancipacije. Prema njihovoj proceni, plata za život iznosi 150.670 dinara.

To je plata koja je dovoljna da pokrije osnovne socijalne i egzistencijalne potrebe radnika ili radnice i njihovih porodica, baš onako kako minimalnu zaradu opisuju i naš Zakon o radu i standardi Međunarodne organizacije rada, navode iz Centra. Iako se jaz između minimalne zarade i plate za život smanjuje, on i dalje ostaje veliki. Aktuelna minimalna zarada u proseku iznosi 54.200 dinara i pokriva 36 odsto onoga što je dovoljno za život, dodaju.

„U Zakonu o radu piše da minimalna plata treba da zadovoljava neke osnovne potrebe u skladu sa minimalnom potrošačkom korpom, ali mi kritikujemo ovo usklađivanje jer to nije korpa dovoljna za život, već neophodan novac samo za preživljavanje“, kaže za „Vreme“ Vladimir Simović iz Centra za politike emancipacije. „Na primer, po minimalnoj potrošačkoj korpi se 150 dinara mesečno izdvaja za obrazovanje.“

Kako su merili platu

Obračun plate za život rađen je na osnovu istraživanja međunarodne mreže Clean Clothes Campaign koja okuplja oko 250 organizacija i sindikata iz celog sveta u borbi za bolje uslove rada u industriji tekstila.

Deklaraciju o plati za život koju su potpisale četiri sindikalne centrale, više od dvadeset organizacija i preko 3000 ljudi, može se naći na sajtu http://www.platazazivot.rs .

Minimalac se isplaćuje samo u krizi

Simović dodaje da minimalnu zaradu poslodavac treba da uvodi na određeni period kada je u krizi, a kod nas je minimalna zarada uobičajena stvar, a često poslodavci isplaćuju samo 100 ili 200 dinara više od toga i hvale se kako plaćaju radnike više od minimalca.

Svako povećanje minimalnih zarada, koje se trenutno nalaze ispod praga rizika od siromaštva za tročlano domaćinstvo, treba gledati kao pozitivnu tendenciju, misle iz Centra.

„Međutim, minimalna zarada bi trebalo da budu garant da radnici i radnice ne budu u riziku od siromaštva, a to nije slučaj – minimalna zarada i dalje nije dovoljna da zadovolji osnovne potrebe ljudi. Zato nam je potrebna procena plate za život i razvojna politika koja će imati za cilj da svima obezbedi dostojanstvene zarade od kojih se živi, a ne preživljava“, kažu još.