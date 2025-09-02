Ministarstvo građevinarstva produžilo je trajanje ugovora za stručni nadzor nad modernizacijom pruge Novi Sad – Subotica, iako je jedna od firmi iz konzorcijuma vršila nadzor na stanici gde je poginulo 16 ljudi

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture produžilo je trajanje ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad – Subotica – državna granica do 31. januara 2027. godine, piše Nova ekonomija.

Ovaj posao obavlja konzorcijum firmi Project biro Utiber, Utiber Road Investment, Ežis, Vikoti, AG Institut i preduzetnička radnja SDC Professional.

Ežis je vršio neposredni nadzor na Železničkoj stanici Novi Sad, gde se 1. novembra obrušila betonska nadstrešnica i usmrtila 15 ljudi.

Ugovor je isticao krajem ovog meseca, a izmene se vrše jer je produžen rok samih radova, navodi se u dokumentaciji objavljenoj na portalu javnih nabavki.

„S obzirom da je produžen rok za izvođenje radova, što predstavlja okolnost koju savestan naručilac nije mogao da predvidi i utiče, neophodno je i produžiti rok za pružanje usluge stručnog nadzora“, navodi se u obaveštenju o izmeni ugovora.

Cena posla za sada ostaje ista – 3.959.589.300 dinara, ili oko 33,8 miliona evra.

Ministarstvo građevinarstva donelo je prvobitnu odluku o dodeli ugovora 19. januara 2022. godine, a vrednost posla tada je bila 3.659.000.000 dinara.

Iste godine, ugovor je izmenjen tako da je vrednost posla porasla za 36.409.500 dinara, a kao razlog izmena navedene su “dodatne usluge i pojačane aktivnosti”.

Cena posla narasla je još jednom 2024. godine, i to za 264.179.800 dinara (2,2 miliona evra), vidi se iz obaveštenja o izmenama ugovora objavljenog na portalu javnih nabavki.

U teškoj nesreći 1. novembra, kada se obrušila nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, poginulo je 16 ljudi a jedna osoba je teško povređena. Nesreća je pokrenula talas protesta koji traju i dalje.

Izvor: Nova ekonomija