Još jedan veliki posao za Milenijum tim, ovog puta u saradnji sa firmom bliskog saradnika Aleksandra Šapića, otkriva Nova ekonomija

Kompanija Milenijum tim je kao članica grupe ponuđača dobila posao nabavke, isporuke i ugradnje opreme i nameštaja za Centar za rani razvoj dece i inkluziju na Novom Beogradu. U istom konzorcijumu je i kompanija bliskog saradnika Aleksandra Šapića, piše Nova ekonomija.

Posao je vredan skoro 550 miliona dinara, ili oko 4,7 miliona evra. Ministarstvo za javna ulaganja dodelilo je tender konzorcijumu koji čine Jadran d.o.o, Medika-Projekt, Milenijum tim i Delight d.o.o, objavljeno je na portalu javnih nabavki.

Ovaj konzorcijum obaviće posao za tačno 548.773.584 dinara.

Veze sa SNS-om

Milenijum tim je poznat po vezama sa Srpskom naprednom strankom i brojnim državnim poslovima.

Jadran d.o.o. je u vlasništvu Nikole Malbaše, dugogodišnjeg predsednika Vaterpolo kluba Novi Beograd, koji danas slovi za biznismena bliskog gradonačelniku Aleksandru Šapiću.

Milenijum tim i Jadran su bili angažovani i na izgradnji Centra za razvoj dece, zajedno sa preduzećem Telsec d.o.o.

Izgradnja je počela 2022. godine a bilo je najavljeno da će Centar na površini od oko 17.000 m2 imati bazen, fizio-sale, senzornu sobu, trenažni centar, manjež sa zoološkim vrtom, prostor za hipoterapiju i baštu za uzgajanje biljaka.

Kompanija Milenijum tim godinama dobija angažmane na državnim građevinskim projektima.

Učestvuje u izgradnji Beograda na vodi, a njeni predstavnici su, prema pisanju beogradskih medija, saslušavani su u istrazi noćnog rušenja u Savamali 2016. godine. Firma je negirala vezu sa ovim događajima.

Ta kompanija je bratu ministra finansija Siniše Malog obezbedila automobil i stan, kako je pisao istraživački portal KRIK.

Izvor: Nova ekonomija