Kompanija Uni Energy OOD zainteresovana je da kupi NIS Petrol Bugarska koji u posedu ima 23 benzinske stanice. Ako se posao realizuje, Gazpromove lokacije postaće Avia lanac pumpi

Bugarska Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da je obaveštena o nameri kompanije Uni Energy OOD da preuzme NIS Petrol Bugarska, koja je podnela zahtev za odobrenje koncentracije, objavila je eKapija, prenosi Nova ekonomija.

Uni Energy je bugarski maloprodavac goriva u vlasništvu Ivajla Konstantinova. Uni Energy je partner u firmi Avia Bulgaria, zajedno sa švajcarskom kompanijom Avia International i trećim partnerom TTN Commerce.

Do leta prošle godine, osam od 13 lokacija Avia brenda vodila je Uni Energy. Ako se posao realizuje, Gazpromove lokacije biće rebrendirane u Avia lanac pumpi, a broj benzinskih stanica u Bugarskoj pod tim brendom premašiće 30.

Naftna industrija Srbije, koja u Bugarskoj upravlja mrežom od 23 benzinske stanice, krajem jula je saopštila da je njen odbor direktora odobrio prodaju bugarske podružnice NIS Petrol Bugarska, koja je u potpunom vlasništvu NIS-a, „jer kompanija nastavlja da se bori sa svojim poslovanjem u zemlji“.

NIS je ranije ove godine najavio da razmatra izlazak iz Bugarske, ali i Rumunije, u kojoj ima 19 benzinskih stanica.

Zainteresovan bio i Srbijagas?

Inače, kako je preneo Kapital Insights, za kupovinu filijale NIS Petrol Bugarska bio je zainteresovan i Srbijagas.

Ovaj bugarski medij pisao je još u maju da srpski prodavac pod ruskom kontrolom pregovara sa bugarskom kompanijom Uni Energy, ali da je interesovanje izrazio i srpski Srbijagas.

„Pojavila su se dva potencijalna kupca lanca benzinskih stanica „Gazprom“ u Bugarskoj – srpska i bugarska kompanija. Srpska opcija potiče iz izjave Dušana Bajatovića, generalnog direktora Srbijagasa, koji je nedavno najavio planove o „mogućem širenju aktivnosti kroz kupovinu ruske mreže benzinskih stanica u Bugarskoj i Rumuniji“, naveo je tada Kapital Insights.

Bugarski medij dodao je i da su ranije među favoritima za kupovinu bugarskog NIS Petrola bili EKO Bulgaria (koji je ponudu podneo preko grčke matične kompanije), grčki investitor podržan od strane Motor Oil Hellas, kao i bugarski veletrgovac GTA Petroleum.

NIS Petrol sedmi lanac u Bugarskoj

NIS-ov bugarski paket obuhvata 23 benzinske stanice pod brendom Gazprom, skladište goriva u Kostinbrodu i 12 zemljišnih parcela.

Kapital Insights navodi da je NIS Petrol sedmi po veličini lanac u Bugarskoj po prihodu, sa prometom od nešto preko 150 miliona leva (75 mil EUR) u 2023. godini, što je pad od 31,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu, te da poslednjih godina posluje sa gubitkom.

