Građani Srbije (45 odsto) za nepredvidivu budućnost Naftne industrije Srbije (NIS) smatraju odgovornim Sjedinjene Američke Države, a najmanje „krive“ Rusiju, pokazuje istraživanje organizacije „Lidington Research“.

Na drugom mestu sa 30,9 odsto kao odgovorna našla se Srbija, dok je tek na trećem mestu Rusija sa 8,7 odsto, pokazuju podaci istraživanja, piše za Novu ekonomiju Katarina Pantelić.

Onih koji nisu sigurni ko je odgovoran za trenutnu situaciju sa NIS-om je 15,5 odsto.

„Ljudi koji glasaju za opozicione partije uglavnom krive Srbiju za stanje sa NIS-om, dok oni koji glasaju za vladajuće partije krive SAD za trenutnu situaciju“, naglasio je predstavnik Lidington Research-a Dimitrije Milić na konferenciji koju je organizovao Institut za Evropske studije.

Ko su glavni ekonomski partneri Srbije?

Kada su u pitanju ekonomski partneri Srbije, građani koji su anketirani, njih 1.256, smatra da je Evropska unija glavni ekonomski partner zemlje (40,7 dosto), njih 39,4 odsto smatra da je to Kina, dok 18,3 odsto smatra da je to Rusija. Mali procenat građana smatra da su SAD glavni ekonomski partner Srbije.

S druge strane, rezultati su gotovo identični kada je u pitanju percepcija toga ko bi trebalo da bude glavni ekonomski partner Srbije.

Na prvom mestu je EU sa 33,8 odsto, na drugom Kina sa 31,7 odsto, Rusija sa 28,6 i SAD sa 5,8 odsto.

A šta je sa stranim investicijama?

Da strane investicije u Srbiji imaju veoma pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju Srbije, smatra samo 21 odsto ispitanika.

Da je taj uticaj donekle pozitivan smatra 36 odsto njih, dok onih koji smatraju da strane investicije nemaju efekat na lokalnu ekonomiju smatra 12,4 odsto ispitanika.

Onih koji misle da one imaju veoma negativan efekat ima 14,6 odsto među građanima, donekle negativan osam odsto, a osam odsto nije sigurno po ovom pitanju.

Kakav vam je životni standard?

Istraživanje koje je sprovedeno obuhvatilo je i pitanje koje se tiče životnog standarda građana, pa tako 31 odsto njih smatra da im je životni standard ostao isti kao i prethodne godine u isto vreme.

Njih 23,7 odsto smatra da je životni standard donekle lošiji, 17,9 odsto da je značajno lošiji, dok je najmanje onih koji misle da je on značajno bolji – 11,9 odsto.

Direktor Instituta za Evropske studije Slobodan Zečević kazao je da građani doživljavaju Kinu kao ravnopravnog partnera sa EU što, kako kaže, nije tačno.

„Građani smatraju da EU nije glavni partner Srbiji zbog nekih infrastrukturnih investicija. Kada se pogleda robna razmena sa Kinom, ona je manja i od one sa Nemačkom. Građani kažu da treba da budemo sa onima koji nas vole, a to su Rusi. Nijedna politička stranka u Srbiji koja je dolazila na vlasti nije se opredelila za taj kurs. Zašto? Zato što je on apsolutno nerealan. Mi ne možemo da imamo sistem kao što ima Rusija. Mi ne volimo diktature, čvrste ruke, to nije naš stil i način života“, dodao je Zečević.

Izvor: Nova ekonomija