Naprednjačka ekonomija

07.januar 2026. A.I.

Šoškić: Inflatorni pritisak u 2026. u najavi

Korupcija ima značajne posledice po privredu Srbije, a naprednjačka ekonomska politika se svodi na niz populističkih mera bez vizije smatra profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić.

Zgrada Naftne industrije Srbije

NIS

02.januar 2026. B. B.

Kratkoročni značaj produženja licence NIS-u

Ulazak MOL-a u vlasničku strukturu NIS-a bi za NIS značio promenu strateške orijentacije i potencijalno slabljenje integrisanog modela, smatra docent na Ekonomskom fakultetu dr Veljko M. Mijušković