Naftna industrija Srbije (NIS) ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u toj rafineriji, saopšteno je na sajtu NIS-a.

Prve količine sirove nafte očekuju se u pančevačkoj rafineriji tokom naredne nedelje, a u planu je i uvoz novih količina sirove nafte.

U skladu sa dinamikom isporuka, navodi se u saopštenju, NIS planira početak startnih aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo.

Pančevo se pokreće posle sankcija SAD-a

Početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja u rafineriji Pančevo, usled nedostatka sirove nafte za preradu nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo NI-u, podsećaju iz ove kompanije

Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine, kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti do 23. januara ove godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

