Nesreća na saobraćajnici

U ponedeljak se pojavila vest da se obrušio nadvožnjak na delu izgradnje saobraćajnice Požarevac – Veliko Gradište – Golubac i da je tada povređena jedna osoba. To je potvrdio MUP za Insajder, a lokalci tvrde isto. Sa druge strane, Više javno tužilaštvo u Velikom Gradištu navodi „da je došlo do urušavanja, nadležni izvođač radova bi to prijavio i dostavio informacije”