Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su u toku pregovori ruskih akcionara i mađarske kompanije MOL o izlasku ruskog vlasništva iz Naftne industrije Srbije, što je jedan od ključnih uslova za eventualno ukidanje američkih sankcija NIS-u

„U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici, sa mađarskom kompanijom MOL o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a“, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović za RTS.

Američka vlada je to navela kao zahtev da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija NIS-u, zbog čega se američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAK-u obratila i kompanija NIS i mađarski MOL, rekla je ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović.

„Vlada Mađarske je te razgovore podržala i mi ćemo kao Vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad Naftnoj industriji Srbije. Jer da vas podsetim danas je 77. dan od kada su sankcije NIS-u stupile na snagu“, rekla je ministarka energetike.

Đedović Handanović je rekla da je veoma ponosna da građani to nisu osetili, da imamo svega dovoljno u državnim rezervama, i dizela i benzina i mazuta i kerozina, da prevaziđemo ovaj period i tešku situaciju.

„Međutim, ono što jeste činjenica je da je toliko dana prošlo i da se naše rezervne prazne iako ih mi redovno zanavljamo, ali građani moraju da shvate da mi nemamo logističkih kapaciteta za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna. U tom smislu ćemo nastaviti da vodimo aktivne razgovore, aktivan dijalog, pre svega da se stvore uslovi da NIS može da nastavi da radi, bez obzira na vreme koje je potrebno da se transakcija između MOL-a i ruskih akcionara i završi“, rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je rekla da nakon naše podrške pružene ovim pregovorima, a nakon i zvaničnog obaveštenja od strane ruske vlade da takođe podržavaju pregovore o izlasku ruskog kapitala iz vlasništva NIS-a, mi ćemo podržati kod OFAK-a te razgovore i sada je, kaže Đedović Handanović, sve u njihovim rukama.

„U smislu da pre svega daju novu operativnu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije, a onda i da nastave da prate kako ti pregovori teku, da li će kraj biti zadovoljavajući u smislu onoga što je američka vlada tražila“, rekla je Đedović Handanović.

OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD – OFAK izdala je novu licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je rok za pregovre o prodaji ruskog udela produžen do 24. marta 2026.

Ministarstvo finansija SAD nije izdalo NIS-u operativnu licencu koja bi kompaniji omogućila i nastavak rada. Prethodnom licencom američki OFAC je dao NIS-u rok za promenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine.

Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije iz koje je mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da još nije video rešenje za NIS o kojem jedan ruski portal piše (navodeći MOL), a koji bi zadovoljio i rusku i srpsku stranu i istakao da problem Srbije neće rešiti to što će ruskoj strani biti produžen rok za pregovore, kao i da se taj problem mora brzo rešavati jer Srbiji „curi sat“.

Kako je rekao Vučić, postoje razgovori koji nagoveštavaju da je moguće da se nešto dogodi, ali da se još nije dogodilo nešto zbog čega bismo bili radosni.

Izvor: RTS

