„Građani veoma razočarani i sebe vide kao kolateralnu štetu u čitavom procesu sukoba Prištine i Beograda. S jedne strane imamo Kurtija koji izliv nacionalnog besa iskaljuje prema Srbima, a sa druge strane Beograd koji je svojom neodgovornom politikom doveo do ovog stanja", ocenjuje Darko Dimitrijević, urednik Radio Goraždevca

Glavni i odgovorni urednik Radio Goraždevca Darko Dimitrijević ocenio je za „Vreme“ da postavljanje bankomata na administrativnim prelazima ka Kosovu najugroženijem delu stanovništva u enklavama neće biti od koristi, jer da bi došli do njih, oni će morati da potroše veliki deo svojih primanja.

On kaže da su građani veoma razočarani i da sebe vide kao kolateralnu štetu u čitavom procesu sukoba Prištine i Beograda.

„S jedne strane imamo Kurtija koji izliv nacionalnog besa iskaljuje prema Srbima, a sa druge strane Beograd koji je svojom neodgovornom politikom doveo do ovog stanja“, smatra Dimitrijević.

Podsetimo, Poštanska štedionica je postavila je četiri montažne ekspoziture u neposrednoj blizini prelaza Jarinje, Brnjak, Končulj i Merdare (na prostoru centralne Srbije), kako bi svojim klijentima sa KiM omogućila kontinuitet u isplatama gotovine, ali i obezbedila što bliži pristup blagajnama, bankomatima, kao i ostalim bankarskim uslugama.

„Ukoliko govorimo o povratnicima u Metohiji, tu žive pretežno stari ljudi koji imaju minimalna primanja koja su najčešće u vrednosti od 150 do 200 evra. Oni žive u selima u opštinama Klina, Peć i Istok, i većinom žive sami u svojim domaćinstvima. Deca su im vani, i njima će biti veoma komplikovano da odu iz svog sela kako bi podigli novac na prelazu. Njima ne odgovara nijedna druga situacija do one u kojoj dobijaju novac na kućnu adresu“, napominje Dimitrijević.

Najugroženijima svaki trošak veliki

Prema njegovim rečima, najčešće stanovnici primaju penzije od 15.000 do 25.000 dinara, i svaki trošak im je veliki.

„Postavljanje tih bankomata i kontejnera nije funkcionalno kada su u pitanju ti najugroženiji delovi srpskog stanovništva. Međutim, od koristi će biti mlađim ljudima, prosvetnim radnicima, lekarima i ostalim zaposlenima u državnoj upravi“, kaže sagovornik „Vremena“ i dodaje da je u direktnom kontaktu sa mnogim starijim stanovnicima.

Takvu situaciju bi pomoglo eventualno uvođenje direktnih linija za najugroženije kako bi podigli novac, ali one trenutno ne postoje.

Ukazuje i da će doći do problema upotrebe novca, jer i oni koji podignu dinare – imaće problem da ih upotrebe.

Vučić kao Mali Tito, a Kurti mali Enver Hodža

Objašnjava da veći deo povratnika koji prima penzije i živi u blizini Goraždevca nije primio penzije već dva meseca i nema mogućnosti ni osnovne račune da izmiri.

„Bio je pre dva dana sastanak sa predstavnicima američke ambasade, na kome je prisustvovala i žena, koja živi sa suprugom, a oboje žive od jednog primanja, koji kasni više od 60 dana. Ona je otvoreno rekla da nema novaca nizašta“, opisuje Dimitrijević uz konstataciju da su to „užasne stvari“.

Smatra da je greška Beograda što umesto da tenzije relaksira i depolitizuje, upravo se radi suprotno, sve se politizuje u upozorava da je to veliki problem za Srbe na Kosovu.

„Imam jednog prijatelja iz međunarodne zajednice i on je, govoreći o sukobu, ocenio da je Vučić kao mali Tito, a da je Kurti kao mali Enver Hodža. Po tome se vidi kako oni izgledaju u očima međunarodne zajednice“, zaključuje Dimitrijević.