Naftna industrija Srbije

19.септембар 2025. T. S.

Vučić: Plašim se da više neće biti odlaganja sankcija NIS-u

Šest puta su do sada odlagane američke sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog ruskog udela u vlasništvu, a NIS je u petak podneo novi zahtev za odlaganje sankcija. Vučić, međutim, kaže da se plaši da odlaganja više neće biti

Ekonomija

19.септембар 2025. B. B.

Rastu gubici fabrike Linglong u Zrenjaninu

Neto gubitak fabrike Linglong u Zrenjaninu u prvoj polovini godine bio je 16,6 miliona evra, što je za 6,4 miliona evra više od gubitka iz prve polovine 2024.

Fabrika Leoni u Malošištu u blizini Niša

Otpuštanja

16.септембар 2025. N. M.

Leoni do kraja godine gasi pogon u Malošištu

Početkom septembra je prva grupa zaposlenih u kompaniji Leoni dobila otkaz ugovora o radu, u skladu sa ranijom najavom ove kompanije, a sada je jasno da će do kraja godine pogon u Malošištu biti potpuno ugašen