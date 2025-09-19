Radnici fabrike Elrad u Vlasotincu pokazali su da istrajnost i solidarnost donose rezultate. Nakon dvodnevnih štrajkova upozorenja i pretnje generalnom obustavom rada, uspeli su da nateraju poslodavca na popuštanje i povratak socijalnom dijalogu

Da štrajk ne mora da bude Sizifov posao pokazali su zaposleni u fabrici Elrad Srbija u Vlasotincu.

Posle nekoliko dana štrajkova upozorenja i najave celodnevne obustave rada u petak (19. septembar), zaposleni u ovoj fabrici uspeli su da postignu dogovor sa upravom firme i otkazali najavljeni generalni štrajk, javlja N1.

Tako je za danas najavljeni generalni štrajk otkazan.

Uprava fabrike usvojila je zahteve radnika koji su tražili da se ukine aktuelna preraspodela radnog vremena i da se ukine normiranje.

Radnici u proizvodnji žalili su se jer nisu mogli da ostvare norme kojim bi na kraju meseca dobili bonuse na plate. Promenom pravilnika norme će biti smanjene tako da zaposleni mogu da ih dostignu, objasnio je predsednik sindikata Metalaca Srbije Zoran Marković.

„Zadovoljstvo nam je da je poslodavac iskazao želju za socijalnim dijalogom. Postigli smo dogovor da je stavljen van snage taj pravilnik oko normiranja tih vremena i optimizacija”, kazao je Marković, prenosi N1.

On smatra da će ove odluke značajno promeniti atmosferu u fabrici i omogućiti zaposlenima da posao obavljaju kvalitetnije, a ne brže.

Zašto su radnici Elrada štrajkovali?

Radnici fabrike Elrad u Vlasotincu su u sredu i četvrtak na jedan sat obustavili proizvodnju zbog strogih normi i otpuštanja radnika uz 1.500 evra, bez zakonske otpremnine.

Rukovodstvo Elrada je tražilo da se radnici prilagode novom sistemu rada, odnosno ispunjavaju norme, uz tvrdnju da se planiraju dalja otpuštanja.

Radnici su tražili da se ukine aktuelna preraspodela radnog vremena i da se ukine normiranje.

Dok su iz rukovodstva kazali da je uvođenje normi bilo neophodno, radnici su naveli da su one povećane skoro duplo i da su nedostižne.

„Nije problem u nama, već u menadžmentu. Sve ovo je stvar loše organizacije, zato ne možemo da dostignemo normu i da budemo efikasniji. Na 230 radnika dolazi 140 službenika i rukovodilaca, što je čudno za privatnu firmu”, rekla je tokom jednog od štrajkova upozorenja ranije predsednica sindikata u Elradu Vesela Kocić.

Poslednjih godina u Elradu, s kapitalom iz Slovenije, broj zaposlenih opao je uz najavu daljih otpuštanja.

„Nas je bilo 800 radnika, a u režiji je bilo zaposleno samo 35 ljudi. I sve je bilo u redu. Ukoliko im nisu potrebni radnici, mi smo spremni na odlazak, ali po zakonima Srbije – da nas proglase tehnološkim viškom, da nam isplate otpremnine za svaku godinu radnog staža, a onda ćemo potpisati sporazumne raskide radnih odnosa i otići na tržište rada”, prenela je ranije Kocić stavove kolega.

Izvor: N1