Vučić obećava 20.000 jeftinijih pelena, griza i pirinča. Šta to znači za običnog kupca, a šta za glasača?

Čak 3.000 proizvoda biće sniženo, njihove marže će biti svedene na maksimalno 20 odsto, uz dodatni popust do 10 odsto. Pominje se da će tako u zemlji pojeftiniti 20.000 artikala, novom Uredbom koju je Vlada Srbije usvojila.

„Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju – ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade…); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice“, rekao je tom Aleksandar Vučić prilikom najavljivanja novih mera.

Pokušaji zaobilaženja

Međutim, neki trgovci već su pokušali da zloupotrebe ovu Uredbu, saopštila je Vlada Srbije. Pričao je o tome i sam Vučić, kao neformalni predsednik Vlade – od ustavno najmoćnijeg čoveka u Srbiji premijera Đura Macuta ni traga ni glasa.

„Prerano su počeli sa trikovima. Misle da su dovoljno mudri da mogu da prevare državu. Zovu dobavljače, naše proizvođače da povećaju cenu od 14 odsto do 20 odsto i da će to vratiti kroz rabate, da bi cena ostala ista, a da bi oni mogli da ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo doneli“, naveo je Vučić.

Reakcija je stigla ekspresno – dan od usvajanja Uredbe, Vlada je usvojila njenu dopunu, kojom se logistički rabat i naknada za manjak i otpis robe ograničavaju na tri, odnosno jedan odsto.

„Trgovinski lanci su u četvrtak, u danu kada je doneta uredba, počeli da vrše pritisak na proizvođače da potpišu anekse ugovora pre njenog stupanja na snagu. Vlada Srbije je u petak reagovala novom uredbom“, navodi se iz Vlade.

Hoćemo li izlaziti iz radnje bogatiji

U stvarnom svetu, uredba će imati ograničeni rok trajanja – na šest meseci. Neke namirnice će svakako biti jeftinije, samo je pitanje koliko i ko će to da kontroliše.

„Tako će pojeftinjenja namirnica imati i ograničen domet“, kaže za „Vreme“ ekonomista Saša Đogović. „Na početku će imati pozitivan efekat, uz pitanje koliko će se trgovci pridržavati, s obzirom na mali kapacitet naših tržišnih inspekcija. Po isteku roka trajanja, kao i što svaki proizvod bacite, doći će do vraćanja na staro. Mere su, znači, populističkog palijativnog karaktera.“

Pitanje je i šta radi Komisija zaštitu konkurencije, koja je još 10. oktobra 2024. pokrenula postupak protiv društava Delez Srbija (vlasnik Maxi prodavnica), Mercator S, Univereksport i DIS, zbog povrede konkurencije na tržištu zaključivanjem restriktivnog sporazuma, odnosno dogovaranjem istih cena za određene proizvode.

„Ova Komisija je izašla saopštenjem prošle godine da se određeni trgovinski lanci dogovaraju oko cena, ali nikakvog fid beka nije bilo, ni pominjanja sudskog spora“, napominje Đogović. „To nam ukazuje i na debalk institucija. Zašto, na primer, ministarstva nisu promenila Zakon o trgovini koji bi poboljšao konkurenciju?“

Pomažem ja vama – zaokružite vi mene

Preko ekonomskih mera se, dodaje on, trasira i taj narativ da Vučić pomaže narodu, dok drugi ruše državu.

Zato se sada javio Aleksandar Vučić, sa kojim mere imaju politički prizvuk. Uz najavu povećanja penzija, popusta za penzionere za struju i povećanja minimalne cene rada, bude sumnju da se vlast priprema za vanredne parlamentarne izbore.

„Ili se pripremaju za izbore ili za smanjivanje efekta erozije, sa kojom su se u svojim redovima suočili članovi vladajuće stranke“, misli Đogović.