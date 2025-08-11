Oduvek je lokacija bila bitna stavka za kupovinu ili iznajmljivanje nekretnina. Ali, kako su određeni delovi Beograda postali hiper luksuz koji malo ko može sebi da priušti, te razlike su sada otišle u nebesa. Pogotovo ako se kvadrati u centru prestonice porede sa onima u manjim gradovima po Srbiji.

Tako se manja garaža za jedno vozilo od 15 kvadrata na Vračaru može naći za od 40.000 do 60.000 evra. Ukoliko su to garaže za više vozila, cene skaču nekoliko puta.

Cena parkinga vinula se u nebesa

Da se garaža za jedno vozilo iznajmi u centru Beograda gotovo je nemoguće, mesta koja su u ponudi se uglavnom nalaze na obodima gradskih opština. Za garažno mesto na Južnom bulevaru potrebno je izdvojiti oko 220 evra mesečno, a u Zemunu oko 100 evra za mesec dana.

Uroš Jovanović iz „ART Nekretnine“ u Beogradu rekao je za RTS da je parking deficitarnija roba od stanova.

„Naši propisi, kada govorimo o izgradnji, obavezuju investitore da na određeni broj stanova predvide određeni broj parking mesta. To je obično u centru grada između 1,1 i 1,3 parking mesta po izgrađenom stanu. Što znači da, ako vi napravite zgradu sa 10 stanova, morate da predvidite između 11 i 13 parking mesta“, istakao je Jovanović.

Zbog širenja Aerodroma „Nikola Tesla“, mnogi su priliku za zaradu videli u gradnji parkinga na njivama. Jedan dan parkiranja automobila košta 500 dinara.

„Došli smo na ideju da zakupimo zemljište, otvorimo parking mesta, trenutno imamo 600 parking mesta, to je isplativa investicija i proširujemo, ulažemo i sledeća naša investicija je natkrivanje svih parking mesta. Ovaj parking je regularan, ima sve papire, sve dozvole“, rekao je za RTS Zoran Stoiljković iz firme „Fly zone parking“ iz Surčina.

Podaci pokazuju da je u poslednjih nekoliko godina broj prodatih garažnih mesta porastao za više od 65 odsto. Najveći broj je kupljen na Savskom vencu, Novom Beogradu, Zvezdari. Najjeftinija garaža prodata je u Smederevu za 300 evra, a najskuplje parking mesto kupljeno je u Beogradu za 73.000 evra.

3.500 naspram 500 evra po kvadratu

Kuće u manjim gradovima Srbije prodaju se po ceni od 400 do 700 evra po kvadratu i to u Vojvodini, gde su po pravilu skuplje nego na jugu zemlje.

Tako je garaža u centru Beograda nekad i sedam puta skuplja investicija. Dodatni problem za vlasnike nekretnina u gradovima u kojima nema posla niti prilike da se zaradi, jeste i što malo ko traži dom za iznajmljivanje pa vlasnicima nekretnina prazna kuća ostaje samo dodatni trošak za račune, porez i konstantno ulaganje u održavanje koje nekretnine često zahtevaju.