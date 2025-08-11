Izvoz municije

05.avgust 2025. I.M.

BIRN: Srbija izvezla rekordnu količinu oružja u Izrael

U trenutku kada UN izveštaji govore o genocidu u Gazi, Srbija ne samo da nastavlja izvoz municije, već beleži rekordan profit. Među klijentima su firme bliske izraelskoj vojsci, a izvoz se skriva pod oznakom „strogo poverljivo“