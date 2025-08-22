Iz EPS-a kažu da su otkrili jedno “potpuno novo pravilo” – ovih dana kupuju struju u onim satima kada je cena povoljna. Postoji li uopšte taj poseban sat

Dva kilovata struje za jedan.

Ovako bi mogla da se opiše izjava generalnog direktora EPS-a Dušana Živkovića, koju je dao za RTS. On se pravdao zašto Elektroprivreda Srbije ovih dana kupuje struju, pa je objasnio da se na berzi dešava „jedna nova situacija“.

„Uvoza električne energije, odnosno obezbeđivanje električne energije na tržištu, prvenstveno je bilo u onim satima kada je cena električne energije zaista bila niska“, rekao je Živković. „Jer, i tu se pojavilo jedno novo pravilo, jedna nova situacija, da tokom dana imamo zaista jako niske cene električne energije.“

Dodao je da je EPS-u to prilika da ostvari profit, a sa druge strane da sačuva resurse i hidrologiju.

Postoji li taj zlatni sat?

Čuveni hepi auer (happy hour) tokom kojeg su cene mnogo povoljnije, na berzi, objašnjavaju stručnjaci ne postoji. Ipak, ono što je prvi čovek EPS-a pokušavao da objasni jeste da EPS prati kretanja cena na berzanskom tržištu, što rade sve elektroprivrede stranih zemalja. Tako dobija priliku da kupuje struju na tržištu kada je ona najpovoljnija, a da svoje zalihe prodaje kada su kilovati najskuplji i na taj način pravi profit.

„Brojne razvijene elektroprivrede u svetu imaju čitava odeljenja analitičara koji prate kretanje cena na tržištu“, objašnjava energetski analitičar Miodrag Kapor. „Nije tu u pitanju nikakav zlatni sat niti novo pravilo i situacija, time se firme bave decenijama unazad.“

Obnova posle 42 godine

Srbija zaista ima priliku da pozitivino trguje strujom jer imamo reverzibilnu hiroelektranu Bajina Bašta, u kojoj možemo da skladištimo električnu energiju. Ona može da radi kada je cena struje skuplja, a da u međuvremenu obezbeđuje svojevrsnu energetsku rezervu za Srbiju.

Srbija iz obnovljivih izvora energije pravi oko 40 odsto struje, a trećina iz hidroelektrana EPS-a, pa mogućnosti za čuvanje kilovata kada zatreba nisu male.

Ipak, EPS je ušao u posao obnove ove elektrane nakon 42 godine njenog rada, a mediji su pisali da je do sada završena prva od dve „faze revitalizacije“.

Toplotni udar loš i za biznis

Cena struje na berzi tradicionalno opada od marta do oktobra. Najniža cena struje ove godine je bila sredinom maja. Ono što leto, doduše, može da donese su i izrazito visoke temperature i prekomernu potrošnju usled paljenja klima uređaja.

Tako je cena struje dosta porasla tokom toplotnog talasa u julu, kada su temperature išle preko 40 stepeni. Nakon smirivanja tržišta i pada cena kilovata na berzi, novi vreli dani u avgustu opet su podgrejali vrednost električne energije.

Ostaje da se nadamo da je i EPS pratio ovu računicu, koja je zapravo decenijsko pravilo. Srpska berza struje radi još od 2016. godine.