Uvoz goriva

06.decembar 2025. K. S.

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

U prvih osam meseci 2025. godine Srbija je uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini, navodi generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović