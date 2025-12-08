Čak 51 naselje u Srbiji nema alternativu NIS-ovim benzinskim stanicama, upozorila je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, najavljujući da će država posebno rešavati snabdevanje u tim sredinama zbog američkih sankcija ovoj kompaniji

Ministarka energetike Dubrakva Đedović Handanović poručila je, posle sastanka timova zaduženih za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje sa predsednikom Vučićem na Andrićevom vencu, da će država učiniti sve da obezbedni snabdevenost tržišta naftnim derivatima.

Đedović Handanović je navela da je situacija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u sve složenija, i da finansijski sektor oseća probleme, kao i da je veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača naftnim derivatima ili traži alternative.

„Međutim, građani ne treba da imaju sumnje da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja i energetsku stabilnost“, rekla je ministarka ističući da su sankcije NIS-u već 60 dana na snazi, a da nije bilo poremećaja na tržištu niti povećane potrošnje.

Posebno je ukazala na to što 51 naselje u Srbiji nema alternativu NIS-ovim pumpama za snabdevanje gorivom.

„Kada smo razmišljali, mislili smo i na poljoprivrednike, na NIS-ovim pumpama je subvencionisana cena upravo da bi pomogli poljoprivrednicima, mislili smo na mala preduzeća, male kompanije, pekare, sve one kojima je gorivo neophodno“, rekla je Đedović Handanović ističući da će država gledati kako da reši problem za mesta koja nemaju alternativu NIS-ovim benzinskim stanicama.

Ministarka je nabrojala mesta u Srbiji koja nemaju alternativu osim NIS-ovih benzinskih stanica: Žitkovac, Pivnice, Silbaš, Bačko Petrovo Selo, Mrčajevci, Preljina, Sokolići, Čoka, Crna Trava, Mokrin, Rusko Selo, Kostolac, Ušće kod Kraljeva, Crvenka, Sivac, Šopići, Stepojevac, Predejane, Vučje, Mali Zvornik, Medveđa, Futog, Kisač, Kolovrat, Platičevo, Prnjavor, Adaševci, Erdevik, Kravićevo, Stanišić, Stapar, Krnješevci, Stari Banovci, Svrljig, Šajkaš, Stopanja, Sevojno, Lozovik, Zmajevo, Podunavci, Uljma, Čurug, Đurđevo, Žagubica, Krepoljin, Žitorađa, Tomaševac.

Država će, prema njenim rečima, nastaviti povećava svoje državne rezerve, i u dolasku je 49.000 tona dizela i 38.000 tona benzina.

„Učinili smo sve što su Ruski partneri tražili“

„Gledaćemo na sve moguće načine da povećamo rezerve. Mazuta imamo dovoljno za celu grejnu sezonu“, naglasila je ministarka i podsetila da je država u stalnoj komunikaciji sa svim učesnicima na tržištu koji su, kako je rekla, već značajno uvećali uvoz i spremni su da puste i jedan deo obaveznih robnih rezervi da bi povećali snabdevenost.

Đedović Handanović je ponovila i da je država Srbija učinila sve što su ruski partneri od nje tražili.

„Složili smo se da razgovaraju s kim žele da bi prodali svoj udeo. To smo odobrili. Sve što su oni od nas tražili smo učinili“, rekla je ističući da ne treba zaboraviti da su Amerikanci ti koji su sankcije uveli.

„I da smo mi kao mala zemlja koja samo želi da vodi svoju neutralnu politiku, pogođeni, i je da ono što je očigledno svima u interesu da svoje interese zaštite, a da mi treba da platimo najveću cenu“, ocenila je ministarka.

Poručila je i da je država spremna da donosi teške odluke da bi zaštitila svoju energetsku bezbednost.

„Naši građani ne treba da pate zbog neslaganja, nesuglasica velikih sila“, navela je Đedović Handanović.

Vučić: Preduzeti svi nužni koraci kako bi se održao rad najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima

On je na Instagramu profilu „buducnostsrbijeav“, objavio je da je dobio detaljan izveštaj o stanju rezervi, kao i da je razmotreno više različitih scenarija za zaštitu interesa zemlje, građana i privrede.

„Ponovio sam da tekući izazovi zahtevaju punu pažnju svih institucija i odgovornih pojedinaca, od kojih očekujem maksimalne napore u ublažavanju posledica sankcija. Istakao sam značaj brzih i blagovremenih intervencija države i koordinisanog odgovora na tekuće izazove“, naveo je predsednik.

Dodao je da je posebno naglasio koliko je važno da građani budu redovno informisani i da ne brinu, jer su preduzeti svi nužni koraci kako bi se održao rad najvažnijih sistema snabdevanja gasom i naftnim derivatima.

„Podrška građana i odgovorno ponašanje svakog od nas od presudnog su značaja za pronalaženje održivog rešenja koje će garantovati dalju stabilnost u snabdevanju ključnim energentima“, poručio je Vučić.