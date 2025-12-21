Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije je zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije, jer su u tom voću pronađene larve i insekti. Ovo je četvrta zemlja koja je povukla hranu iz srpskog izvoza za mesec dana

„Zbog izmenjenih organoleptičkih svojstava i prisustva larvi i insekata, inspektor za hranu iz Agencije za hranu i veterinarstvo ove nedelje zabranio je uvoz 22,3 tone kivija namenjenih industrijskoj preradi i izdao rešenje kojim se naređuje njihovo bezopasno uništavanje“, navodi se u saopštenju.

Precizira se da se radi o 22.340 kilograma južnog voća uvezenog iz Srbije, za koje je organoleptičkim pregledom inspektora za hranu utvrđeno je da nije bezbedno za uvoz i dalju preradu.

„Uvozniku je izdato rešenje sa nalogom za neškodljivo uništavanje spornih količina kivija, nakon što je od njega dobijeno obaveštenje da se pošiljka ne može vratiti u zemlju izvoznika“, navodi se u saopštenju Agencije za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije.

Švajcarska je pre samo 10 dana prijavila viši nivo kadmijuma u smrznutim malinama uvezenim iz Srbije. Slovenija i Španija izdale su upozorenja u novembru o potencijalnom riziku tosta i sojine sačme iz Srbije. Od početka 2025. nedozvoljene supstance pronađene su u najmanje 28 proizvoda izvezenih u Evropu.