Evro u menjačnicama
„Dođi odmah”: I dalje vlada jagma za evrima
Iz udruženja Menjačnica za Vreme kažu da evra ima dovoljno. Međutim, kad hoćeš da kupiš devize moraš malo da sačekaš ili da požuriš da ne nestanu
Švajcarska je prijavila viši nivo kadmijuma u smrznutim malinama uvezenim iz Srbije. Od početka 2025. nedozvoljene supstance pronađene su u 28 proizvoda izvezenih u Evropu
Švajcarska je u smrznutim malinama uvezenim iz Srbije pronašla količinu kadmijuma višu od dozvoljene, objavljeno je na portalu Evropskog sistema za brzo uzbunjivanje o hrani (RASFF)
RASFF je izdao upozorenje o ozbiljnom riziku.
Time je broj proizvoda iz Srbije koji su tokom 2025. godine označeni kao potencijalno rizični ili rizični na tržištu Evrope porastao na 28.
Prethodno su tokom novembra Slovenija i Španija izdale upozorenja o potencijalnom riziku tosta i sojine sačme iz Srbije.
U prethodnim mesecima, više evropskih zemalja izdavalo je slična upozorenja. Belgija je krajem oktobra označila trešnje iz Srbije kao nebezbedne zbog povećane količine insekticida ometoata, dok je Grčka početkom oktobra prijavila nepravilnosti u pošiljkama sušenih kajsija.
Od početka 2025. u srpskim proizvodima izvezenim na evropsko tržište otkrivani su i Hepatitis A u smrznutom voću, aflatoksin u sojinom brašnu, metalna žica u njokama, listerija u dimljenom lososu, kao i kadmijum u smrznutim jagodama.
Najčešći razlog za izdavanje upozorenja ostaje prisustvo aflatoksina B1, jednog od najopasnijih mikotoksina koji može biti štetan po ljudsko zdravlje.
Dok se čeka da li će NIS-ove pumpe nastaviti da rade u 51 mestu, meštani pograničnih mesta za to ne haju - ionako preko granice kupuju znatno jeftinije gorivo
Prodajni kurs evra u nekim menjačnicama i bankama je već probio 120 dinara, a među građima postoji bojazan od dodatnog povećanja. Kurs ipak ne može neograničeno da „divlja“ - osim ako ga NBS ne promeni.
Da li posluju sa NIS-om, smeju li uopšte o tome da govore, kao i do kada će to poslovanje trajati, objašnjavaju pojedine banke za „Vreme“
Pregovori za ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) su navodno u toku, a kompanija ADNOC iz Abu Dabija slovi kao favorit, piše "Fajnenšel tajms"
