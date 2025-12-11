Švajcarska je prijavila viši nivo kadmijuma u smrznutim malinama uvezenim iz Srbije. Od početka 2025. nedozvoljene supstance pronađene su u 28 proizvoda izvezenih u Evropu

Švajcarska je u smrznutim malinama uvezenim iz Srbije pronašla količinu kadmijuma višu od dozvoljene, objavljeno je na portalu Evropskog sistema za brzo uzbunjivanje o hrani (RASFF)

RASFF je izdao upozorenje o ozbiljnom riziku.

Time je broj proizvoda iz Srbije koji su tokom 2025. godine označeni kao potencijalno rizični ili rizični na tržištu Evrope porastao na 28.

Prethodno su tokom novembra Slovenija i Španija izdale upozorenja o potencijalnom riziku tosta i sojine sačme iz Srbije.

Nova prijava u nizu

U prethodnim mesecima, više evropskih zemalja izdavalo je slična upozorenja. Belgija je krajem oktobra označila trešnje iz Srbije kao nebezbedne zbog povećane količine insekticida ometoata, dok je Grčka početkom oktobra prijavila nepravilnosti u pošiljkama sušenih kajsija.

Od početka 2025. u srpskim proizvodima izvezenim na evropsko tržište otkrivani su i Hepatitis A u smrznutom voću, aflatoksin u sojinom brašnu, metalna žica u njokama, listerija u dimljenom lososu, kao i kadmijum u smrznutim jagodama.

Najčešći razlog za izdavanje upozorenja ostaje prisustvo aflatoksina B1, jednog od najopasnijih mikotoksina koji može biti štetan po ljudsko zdravlje.