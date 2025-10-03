Od žice u njokama do kadmijuma u jagodama – samo od početka 2025. čak 23 upozorenja stigla su iz Evrope zbog nebezbedne hrane poreklom iz Srbije. Koju je „ozbiljno” štetnu susptancu pronašla grčka kontrola u srpskim kajsijama

Hepatitis A u smrznutom voću, aflatoksin u sojinom brašnu, žica u njokama, listerija u dimljenom lososu, kadmijum u smrznutim jagodama – sve su ovo nepoželjne supstance pronađene u srpskim namirnicima izvezenim na evropsko tržište od početka 2025.

Sada je i Grčka izdala upozorenje da je pronađen sumpor-dioksid u sušenim kajsijama iz Srbije, objavljeno je na sajtu evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF).

Kajsije su povučene sa tržišta, a rizik po zdravlje označen je kao „ozbiljan“.

Ovo je 23. upozorenje objavljeno na sajtu RASFF ove godine, a koje se odnosi na proizvode poreklom iz Srbije.

Najčešći razlog je prisustvo aflatoksina B1.

Ko je odgovoran?

Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Igor Jajić nedavno je za Newsmax Balkans pojasnio da su za kvalitet namirnica najodgovorniji proizvođači, odnosno oni koji hranu stavljaju u promet i koji su dužni da kontrolišu sopstvene proizvode u skladu sa zakonom.

Odgovornost je i na inspekcijama Uprave za veterinu i Uprave za proizvodnju bilja, koje su zadužene za kontrolu kvaliteta, a njihova nadležnost i učestalost kontrolisanja morala bi da bude veća, rekao je Jajić.

Šta kaže zakon?

Kontrola kvaliteta utvrđena je Zakonom o bezbednosti hrane i njom se, prema tom zakonu, bave ministarstva poljoprivrede i zdravlja, odnosno njihove nadležne inspekcije, te referentne laboratorije.

I u zakonu se navodi da su proizvođači odgovorni, te da su dužni da obezbede da hrana za ljude i životinje ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

Ipak, i pored svih ovih zakonskih odredbi, neretko se dešava da se u hrani pronađu nepoželjne supstance.

Novi zakon, veća bezbednost?

Srbija bi mogla uskoro da dobije novi Zakon o bezbednosti hrane, kojim će se prvi put uvesti sistem bržeg obaveštavanja i efikasnijeg reagovanja u slučaju pojave nebezbedne hrane na tržištu.

Glavni cilj ovog zakona je zaštita zdravlja potrošača i jačanje poverenja u sistem kontrole hrane u Srbiji.

Usvajanjem ovog zakona, Srbija će uskladiti propise sa standardima Evropske unije, što je važan korak ka ispunjenju Merila 1 za otvaranje Poglavlja 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, u okviru pregovora sa EU.

Izrađena je radna verzija zakona, ali njegovo usvajanje nije na dnevnom redu prve sednice skupštine zakazane za 7. oktobar.