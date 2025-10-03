Hepatitis A u smrznutom voću, aflatoksin u sojinom brašnu, žica u njokama, listerija u dimljenom lososu, kadmijum u smrznutim jagodama – sve su ovo nepoželjne supstance pronađene u srpskim namirnicima izvezenim na evropsko tržište od početka 2025.
Sada je i Grčka izdala upozorenje da je pronađen sumpor-dioksid u sušenim kajsijama iz Srbije, objavljeno je na sajtu evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF).
Kajsije su povučene sa tržišta, a rizik po zdravlje označen je kao „ozbiljan“.
Ovo je 23. upozorenje objavljeno na sajtu RASFF ove godine, a koje se odnosi na proizvode poreklom iz Srbije.
Najčešći razlog je prisustvo aflatoksina B1.
Ko je odgovoran?
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Igor Jajić nedavno je za Newsmax Balkans pojasnio da su za kvalitet namirnica najodgovorniji proizvođači, odnosno oni koji hranu stavljaju u promet i koji su dužni da kontrolišu sopstvene proizvode u skladu sa zakonom.
Odgovornost je i na inspekcijama Uprave za veterinu i Uprave za proizvodnju bilja, koje su zadužene za kontrolu kvaliteta, a njihova nadležnost i učestalost kontrolisanja morala bi da bude veća, rekao je Jajić.
Šta kaže zakon?
Kontrola kvaliteta utvrđena je Zakonom o bezbednosti hrane i njom se, prema tom zakonu, bave ministarstva poljoprivrede i zdravlja, odnosno njihove nadležne inspekcije, te referentne laboratorije.
I u zakonu se navodi da su proizvođači odgovorni, te da su dužni da obezbede da hrana za ljude i životinje ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.
Ipak, i pored svih ovih zakonskih odredbi, neretko se dešava da se u hrani pronađu nepoželjne supstance.
Novi zakon, veća bezbednost?
Srbija bi mogla uskoro da dobije novi Zakon o bezbednosti hrane, kojim će se prvi put uvesti sistem bržeg obaveštavanja i efikasnijeg reagovanja u slučaju pojave nebezbedne hrane na tržištu.
Glavni cilj ovog zakona je zaštita zdravlja potrošača i jačanje poverenja u sistem kontrole hrane u Srbiji.
Usvajanjem ovog zakona, Srbija će uskladiti propise sa standardima Evropske unije, što je važan korak ka ispunjenju Merila 1 za otvaranje Poglavlja 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, u okviru pregovora sa EU.
Izrađena je radna verzija zakona, ali njegovo usvajanje nije na dnevnom redu prve sednice skupštine zakazane za 7. oktobar.