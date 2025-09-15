Hrvatska je u njokama iz Srbije pronašla žicu, a rizik po zdravlje označen je kao potencijalno ozbiljan

Hrvatska je izdala upozorenje da je pronađeno strano telo u proizvodu iz Srbije, objavljeno je na sajtu Evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF).

Kako se navodi na sajtu RASFF, Hrvatska je pronašla žicu u njokama iz Srbije.

Rizik po zdravlje označen je kao potencijalno ozbiljan, piše u obaveštenju.

Jedan u nizu slučajeva

Luksemburg je početkom avgusta izdao upozorenje zbog prisustva aflatoksina u sojinom brašnu poreklom iz Srbije, objavio je Evropski sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF), prenosi FoNet.

Početkom jula Italija je izdala saopštenje u kom se navodi da se u dimnjenom lososu iz Srbije nalazi bakterija listerija.

Ubrzo je i Nemačka upozorila na prisustvo virusa hepatitis A u smrznutom bobičastom voću uvezenom iz naše zemlje.

Prethodno je u junu Belgija obavestila RASFF da je pronašla insekticid formetanat u smrznutim jagodama iz Srbije.

Formetanat se koristi za suzbijanje neželjenih insekata na biljkama, između ostalog i na jagodama.

Još ranije, u martu, takođe je Belgija upozorila na prisustvo teškog metala kadmijuma u zaleđenim malinama iz Srbije.

Izvor: Danas/Vreme