Novi Sad
Ni gradonačelnik Novog Sada ne zna kada će Železnička stanica početi sa radom
Iako je ranije najavljivano da bi 15. septembar mogao da bude dan kada će ponovo biti otvarena Železnička stanica u Novom Sadu, to se ipak nije dogodilo
Hrvatska je u njokama iz Srbije pronašla žicu, a rizik po zdravlje označen je kao potencijalno ozbiljan
Hrvatska je izdala upozorenje da je pronađeno strano telo u proizvodu iz Srbije, objavljeno je na sajtu Evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF).
Kako se navodi na sajtu RASFF, Hrvatska je pronašla žicu u njokama iz Srbije.
Rizik po zdravlje označen je kao potencijalno ozbiljan, piše u obaveštenju.
Jedan u nizu slučajeva
Luksemburg je početkom avgusta izdao upozorenje zbog prisustva aflatoksina u sojinom brašnu poreklom iz Srbije, objavio je Evropski sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF), prenosi FoNet.
Početkom jula Italija je izdala saopštenje u kom se navodi da se u dimnjenom lososu iz Srbije nalazi bakterija listerija.
Ubrzo je i Nemačka upozorila na prisustvo virusa hepatitis A u smrznutom bobičastom voću uvezenom iz naše zemlje.
Prethodno je u junu Belgija obavestila RASFF da je pronašla insekticid formetanat u smrznutim jagodama iz Srbije.
Formetanat se koristi za suzbijanje neželjenih insekata na biljkama, između ostalog i na jagodama.
Još ranije, u martu, takođe je Belgija upozorila na prisustvo teškog metala kadmijuma u zaleđenim malinama iz Srbije.
Izvor: Danas/Vreme
Ljubiša Buha Čume, prvi srpski svedok saradnik i čovek veoma bogate i „kontroverzne“ biografije, nedostupan je godinama srspkom pravosuđu. Niko, navodno, ne zga gde se nalazi
Poljoprivrednici traže isplatu jednokratne podrške od 300 evra po hektaru i ukidanje akciza za dizel. Ali to nij sve. Na protest upozorenja u Novom Sadu stigao je rekordan broj traktora
Jelena Karleuša trebalo je u nedelju da nastupi u sklopu manifestacije „Smederevske jeseni“. Umesto nje zapevali su, međutim građani, i to „ko ne skače, taj je ćaci“
Dvadesetak osmaka škole „Ćirilo i Metodije“ ne dolaze na nastavu, zato što im učenik koji je suspendovan preti nožem i fizički ih napada
