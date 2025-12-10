Ekonomija
„Fajnenšel tajms“: ADNOC iz Emirata najbliži kupovini NIS-a
Pregovori za ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) su navodno u toku, a kompanija ADNOC iz Abu Dabija slovi kao favorit, piše "Fajnenšel tajms"
Da li posluju sa NIS-om, smeju li uopšte o tome da govore, kao i do kada će to poslovanje trajati, objašnjavaju pojedine banke za „Vreme“
Banke već danima ćute o svom eventualnom poslovanju sa Naftnom industrijom Srbije, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o radu Narodne banke Srbije na „sopstveni rizik“ jer posluje sa NIS-om i nakon stupanja na snagu američkih ankcija, kao i opasnosti po ceo bankarski sektor, što je izazvalo paniku kod jednog dela građana.
Nakon što se „Vreme“ obratilo bankama da se izjasne da li još posluju sa NIS-om i, ako je odgovor pozitivan, do kada planiraju da nastave saradnju, iz pojedinih ekspozitura stranih banaka u Srbiji je stigao odgovor.
„U potpunosti razumemo interesovanje za ovu aktuelnu i važnu temu, ali nam je zbog obaveze čuvanja bankarske tajne, kao i propisane zaštite podataka, zabranjeno da otkrivamo bilo kakve podatke o klijentima – uključujući i informaciju o tome da li je određena firma naš klijent ili ne“, kažu iz Erste banke za „Vreme“. „Koristimo priliku da napomenemo da banka postupa u skladu sa svim važećim sankcijama, uključujući režime sankcija Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država.“
Dodaju i da pažljivo prate regulatorni okvir, uključujući i sve promene u pogledu relevantnih režima sankcija, i u skladu sa tim poštuju propisane obaveze na nivou bankarskog sektora.
Pojedine banke su odgovorile da je dogovor svih banaka na tržištu Srbije da se o saradnji sa NIS-om oglašavaju samo preko Udruženja banaka Srbije. Ipak, u ovom Udruženju su „Vremenu“ rekli da nemaju nikakve nove informacije o situaciji, osim onoga što su saoštili još 25. novembra, kada je američki OFAK navodno poslao NBS informaciju o sekundarnim sankcijama koje mogu i njih da pogode.
Tada su samo objavili da će „u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, poslovne banke obustaviti promet sa NIS AD ukoliko kompanija do predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje“. Ovaj odgovor su iz banke Inteza, jedne od dve najjačih banaka u zemlji, i prosledili „Vremenu“.
Ta licenca bi mogla da istekne 13. februara 2026. Ovaj rok je generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Tjurdenjev pomenuo kada se obratio zaposlenima firme u novembru, preneli su mediji. On je tada potvrdio da je 14. novembra NIS dobio novu licencu američkog OFAK-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih strana, ali situacija oko ove kompanije još uvek nije završena i da je rok za to 13. februar.
Ako je rok zaista 13. februar, nije jasno zašto Aleksandar Vučić govori o prestanku saradnje Narodne banke Srbije sa NIS-om i zašto je dao rok 7. decembar – koji je čak dva meseca ranije. Osim da bi s predumišljajem izazvao paniku.
