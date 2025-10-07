Iako je vanredna situacija ukinuta u Arilju, u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši ona je i dalje na snazi. RTS javlja da je više hiljada domaćinstava peti dan bez električne energije zbog snega koji je pokidao mrežu i oborio stabla. Ekipe su neprekidno na terenu, ali vreme otežava radove

Vanredna situacija ukinuta je u Arilju, a u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši još je na snazi, zbog posledica koje je prouzrokovao sneg u prvim danima oktobra.

Glavni problem je to što su mnoga domaćinstva danima bez struje jer je težak sneg pokidao elektromrežu.

U Ivanjici pada kiša, a u višim delovima i susnežica. To otežava posao ekipama koje rade na osposobljavanju elektromreže koja je pokidana.

Predsednik opštine Aleksandar Mitrović rekao je za RTS da je bez struje između 4.000 i 5.000 korisnika.

„Ovo je peti dan od kako je proglašena vanredna situacija u Ivanjici. Od petka i tokom vikenda enorman sneg doveo je do toga da su mnoge elektromreže pokidane od stabala, lišća i granja koje je padalo. U početku smo imali između osam i devet mesnih zajednica koje su bile bez struje, sada između dve i tri mesne zajednice. Smanjujemo to svakodnevno, ali vreme nam ne ide na ruku, pogotovo što je u nižim predelima kiša, a u višim su snežica i sneg“, napominje Mitrović.

Predsednik opštine se nada da će se tokom današnjeg i u toku sutrašnjeg dana izaći „iz svega ovoga“.

Prohodni opštinski putevi

„Prohodnost puteva ka svim mesnim zajednicama je obezbeđena, ka bolnicama, ka domovima zdravlja. Prohodni su svi opštinski putevi i deo nekategorisanih, ali i dalje imamo problem sa strujom“, navodi Mitrović.

Ekipe montera Elektrodistribucije su konstantno na terenu, pomoć stiže i iz okolnih gradova kao i iz Beograda.

Interventna ekipa za hitne slučajeve

Sneg je okopeneo, ali problem su stabla i drveće koje je palo na puteve, tako da mora sve ručno da se skloni i očisti.

„Očistili smo puteve ka svim mesnim zajednicama i uklonili drveće, ostalo je ka pojedinačnim domaćinstvima i nekategorisanim putevima, ali ekipe su konstantno na terenu, imamo interventnu ekipu koja je u svakom trenutku dostupna ako imamo neku situaciju sa nekim pacijentom kojem je potreban hitan prevoz. Na raspolaganju smo 24 sata“, kaže Mitrović.

Poljoprivreda i procena štete

Ivanjički kraj je poznat i po proizvodnji krompira, ali i voćarskim kulturama koje su pogođene u snežnom naletu u petak i subotu.

„Nemamo još procenu štete. Krompir nije izvađen krompir, tako da ćemo tek nakon ove situacije sagledati posledice. Juče sam prolazio jednim voćnjakom koji ima hiljadu i po stabala, od kojih je u ovom trenutku samo sto ostalo čitavo posle posledica snega, sve je izlomljeno, tako da će za sve poljoprivrednike iz Imenice ovo biti veliki udar, ali opština će videti zajedno sa resornim ministarstvima da li možemo i kako da pomognemo“, zaključio je Mitrović.

Izvor: RTS