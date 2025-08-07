Čuveni tramvaj „dvojka“ uskoro će, posle 97 godina, izvoziti svoj poslednji krug. Čuvena dvojka žrtva je novog urbanističkog plana i uvođenja novih pešačkih zona.
Kada je krajem jula gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavljao nove turske tramvaje koji će se uskoro voziti beogradskim ulicama, ponovio je ranije izrečenu, kritikovanu, ideju o ukidanju kultne linije stare gotovo čitav vek.
„Ako sve bude u redu, taj krug dvojke ćemo da sečemo sledeće godine Pariskom ulicom, gde pravimo veliku fontanu i trg“, rekao je prvi čovek glavnog grada Srbije.
Međutim, Beograđani neće tako lako odustati od jednog od najstarijih simbola grada. Peticiju, organizacije „Beograd u pokretu“, za očuvanje tramvajske linije 2 potpisalo je za sada više od 10.000 građana.
„Dvojka” spaja više od tačaka na mapi – spaja ljude, uspomene i generacije. Ona je svedok istorije, promena, i svega što Beograd jeste i što bi trebalo da ostane, stoji na sajtu organizacije.
Kako je navedeno u saopštenju organizacije, taj snažan odziv pokazuje koliko je „dvojka“ duboko urezana u kolektivno pamćenje Beograda, da nije samo prevozno sredstvo, već vremeplov, simbol i jedan od poslednjih krugova sećanja grada.
Peticijom se od nadležnih zahteva da trajno sačuvaju tramvajsku liniju broj 2, proglase je kulturnim i istorijskim dobrom Beograda, modernizuju je bez menjanja trase i učine je turističkom i identitetskom atrakcijom grada.
Iz organizacije apeluju da svi koji vole Beograd nastave da potpisuju peticiju i time zajedno sačuvaju simbol grada koji nestaje pred očima. Peticija se može potpisati na sajtu Beograd u pokretu.
U Lisabonu tramvaj simbol grada i države
U svetu se čuvaju tramvaji koji čine identitet gradova. Lisabon ima svoju 28-icu, San Francisko svoje čuvene „cable cars”. Beograd ima „dvojku” – i mora je sačuvati.
Žuta lisabonska linija 28 na ulicama glavnog grada Portugalije saobraćaja još od davne 1914, samo par godina kasnije, tačnije 1928. godine na ulice Beograda dolazi „dvojka“.
U Lisabonu ovaj tramvaj predstavlja „pokretni suvenir“. Žuti tramvaj moguće je kupiti kao suvenir u svakom delu države.
U Beogradu se takva linija, koja je takođe simbol grada, ukida od strane gradske vlasti. Dok bi vrlo lako mogla da postane turistička atrakcija i deo svakodnevne turističke ponude.
