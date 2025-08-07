Peticiju za očuvanje tramvajske linije 2 potpisalo je do sada više od 10.000 građana, saopštila je danas (7. avgust) organizacija Beograd u pokretu. Beograd bez „dvojke” nije isti grad. To nije samo tramvaj. To je sećanje na detinjstvo, prva zaljubljivanja, put do škole, fakulteta, posla, ili kuće posle teškog dana

Čuveni tramvaj „dvojka“ uskoro će, posle 97 godina, izvoziti svoj poslednji krug. Čuvena dvojka žrtva je novog urbanističkog plana i uvođenja novih pešačkih zona.

Kada je krajem jula gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavljao nove turske tramvaje koji će se uskoro voziti beogradskim ulicama, ponovio je ranije izrečenu, kritikovanu, ideju o ukidanju kultne linije stare gotovo čitav vek.

„Ako sve bude u redu, taj krug dvojke ćemo da sečemo sledeće godine Pariskom ulicom, gde pravimo veliku fontanu i trg“, rekao je prvi čovek glavnog grada Srbije.

Međutim, Beograđani neće tako lako odustati od jednog od najstarijih simbola grada. Peticiju, organizacije „Beograd u pokretu“, za očuvanje tramvajske linije 2 potpisalo je za sada više od 10.000 građana.

„Dvojka” spaja više od tačaka na mapi – spaja ljude, uspomene i generacije. Ona je svedok istorije, promena, i svega što Beograd jeste i što bi trebalo da ostane, stoji na sajtu organizacije.

Kako je navedeno u saopštenju organizacije, taj snažan odziv pokazuje koliko je „dvojka“ duboko urezana u kolektivno pamćenje Beograda, da nije samo prevozno sredstvo, već vremeplov, simbol i jedan od poslednjih krugova sećanja grada.

Peticijom se od nadležnih zahteva da trajno sačuvaju tramvajsku liniju broj 2, proglase je kulturnim i istorijskim dobrom Beograda, modernizuju je bez menjanja trase i učine je turističkom i identitetskom atrakcijom grada.

Iz organizacije apeluju da svi koji vole Beograd nastave da potpisuju peticiju i time zajedno sačuvaju simbol grada koji nestaje pred očima. Peticija se može potpisati na sajtu Beograd u pokretu.

Peticiju možete potpisati klikom ovde.

U Lisabonu tramvaj simbol grada i države

U svetu se čuvaju tramvaji koji čine identitet gradova. Lisabon ima svoju 28-icu, San Francisko svoje čuvene „cable cars”. Beograd ima „dvojku” – i mora je sačuvati.

Žuta lisabonska linija 28 na ulicama glavnog grada Portugalije saobraćaja još od davne 1914, samo par godina kasnije, tačnije 1928. godine na ulice Beograda dolazi „dvojka“.

U Lisabonu ovaj tramvaj predstavlja „pokretni suvenir“. Žuti tramvaj moguće je kupiti kao suvenir u svakom delu države.

U Beogradu se takva linija, koja je takođe simbol grada, ukida od strane gradske vlasti. Dok bi vrlo lako mogla da postane turistička atrakcija i deo svakodnevne turističke ponude.

