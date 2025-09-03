Forum srednjih stručnih škola upozorio je da škola ne može normalno da funkcioniše bez zakonito izabranog direktora, a zaposleni i učenici su zabrinuti zbog trenutnog stanja

Forum srednjih stručnih škola saopštio je da se nastava u srednjoj stručnoj školi Vazduhoplovna akademija odvija u atmosferi uznemirenosti i brige kako među zaposlenima, tako i među učenicima, istakavši da škola bez zakonito izabranog direktora ne može da funkcioniše.

„Imenovanjem vršioca dužnosti koji nije pokazao rezultate u stručnom radu, već se istakao po ponašanju nedostojnom jednog pedagoškog radnika, direktno se ugrožavaju interesi škole“, naveo je Forum i dodao da je ta „osoba, zbog bahatog ponašanja, uvreda i pretnji, dobila otkaz rešenjem drugostepenog organa škole“.

„Jasno je da škola bez zakonito izabranog direktora ne može funkcionisati: nije u mogućnosti da usvoji raspored rada nastavnika, organizuje nastavu, primi nove zaposlene – neophodne za rad u ovoj školskoj godini, donese rešenja o radu ili usvoji godišnji program rada škole“, ukazano je u saopštenju.

Forum srednjih stručnih škola i Sindikalna organizacija Vazduhoplovne akademije zatražili su hitan prekid političkog mešetarenja i uticaja na rad škola, uz poruku da će vidovi sindikalne borbe biti još snažniji i usmereni isključivo na zaštitu interesa zaposlenih i same ustanove.

„Svi koji su dozvolili da Vazduhoplovna akademija na samom početku školske godine bude bez direktora, a samim tim i bez svih neophodnih preduslova za normalno odvijanje nastave, moraju snositi odgovornost“, naveo je Forum, navodeći da odgovornost leži pre svega na Ministarstvu prosvete, koje je svojim odlukama dovelo u pitanje budućnost jedne od najboljih škola u Srbiji.

Izvor: Fonet