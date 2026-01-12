Vanredna situacija proglašena u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Sjenici i Ivanjici, a ukinuta je u Vladimircima. Hidrološka situacija je povoljna i ne očekuju se poplave

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je ponedeljak da je vanredna situacija zbog vremenskih neprilika proglašena u 10 jedinica lokalne samouprave na celoj ili delu teritorije zbog problema u snabdevanju električnom energijom i neprohodnosti puteva.

Čaušić je naveo da je vanredna situacija proglašena u lokalnim samoupravama: Lučani, Loznica, Valjevo, Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Prijepolje, Majdanpek, Sjenica i Ivanjica, a da je ukinuta u Vladimircima.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije kontinuirano prati situaciju na terenu i neće smanjivati stepen pripravnosti svojih snaga i biće prisutan u svim sredinama gde bude potrebno“, istakao je Čaušić na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Dodao je da su vatrogasci-spasioci i pripadnici policije i Žandarmerije neprekidno angažovani u prethodnim danima na terenu u pogođenim i kritičnim područjima radi preventivnog obilaska i pružanja pomoći građanima u skladu sa prioritetima i potrebama, a naročito u vidu spasavanja i evakuacije ugroženih i dostavljanja osnovnih sredstava za život.

Istakao je da je proteklih dana evakuisano i spaseno 38 osoba i to u Užicu, Pančevu, Požegi, Ljuboviji, Loznici, Boru, Vranju, Novom Pazaru, Svrljigu i Doljevcu.

Dodao je da su od 4. do 12. januara evidentirane 102 intervencije usled posledica snežnih padavina, da je angažovano je 226 vatrogasaca-spasilaca sa 104 vozila, 23 pumpi i tri čamca.

Kada je reč o stanju na rečnim vodotokovima, Sektor za vanredne situacije je u stalnom kontaktu sa JVP „Srbijavode“ i prati situaciju na terenu, radi pravovremenog reagovanja u slučaju potrebe.

Ukazao je da kapacitet Sektora za vanredne situacije čine operativne vatrogasno spasilačke jedinice sa oko 3.700 pripadnika u 162 jedinice, u okviru kojih je formirano i 27 specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi sa 319 članova i 140 plovila različite namene, kao i osam specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina sa 150 članova.

Dodatne snage čine Specijalizovane jedinice civilne zaštite različite namene, oko 1.500 pripadnika, kao i dobrovoljna vatrogasna društva sa 3.276 pripadnika u 354 društva.

Nikolić: Hidrološka situacija povoljna, ne očekuju se poplave

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić izjavio je da se postepena stabilizacija vremena u Srbiji očekuje od 14. januara, a da se još sutra očekuju umereni i jaki jutarnji mrazevi sa najnižom temperaturom ispod minus 10 stepeni.

Nikolić je izjavio da je hidrološka situacija u Srbiji povoljna i da se ne očekuju poplave, a da će doći do punjena akumulacija.

„Može se reći da je hidrološka situacija povoljna imajući u vidu stanje u koritu i na slivovima, zalihe vode u snegu i očekivanu sinoptičku situaciju“, rekao je Nikolić na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Nikolić je rekao da su u prethodnom periodu blagovremeno izdata hidrološka upozorenja na porast vodostaja i prevazilaženje upozoravajućih nivoa na rekama Lim, Drina, Ibar i Južna Morava. Prema njegovim rečima, trenutno su vodostaji na rekama Dunav i Tisa u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta u domenu srednje-niskih vodostaja.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.