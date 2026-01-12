Zavejana parkirana vozila, jedno ide ulicom

Parking u Beogradu

12.januar 2026. K. S.

Da li se parking plaća ako je vozilo zavejano?

Mnoge ulice u Beogradu i dalje su prekrivene snegom i ledom, a brojna vozila su „zarobljena” na obeleženim parking mestima. Građani se zato s pravom pitaju - da li su u obavezi da plaćaju parking čak i kada zbog snega ne mogu da pomere automobil

Srbija pod ledom

Vremenska nepogoda

11.januar 2026. I. M.

Srbija pod snegom i ledom: Ivanjica bez struje, vanredna situacija u 11 opština

Talasi snega, leda i niskih temperatura zahvatili su veći deo Srbije, dok je u 11 opština proglašena vanredna situacija. Stanovnici Ivanjice kažu da su od juče bez struje, mada je Elektrodistribucija Srbije javila da je kvar otklonjen. Na Kopaoniku je izmereno −14 stepeni, a u Sjenici čak 40 centimetara snega