Urušila se nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, na terenu je sedam ekipi Hitne pomoći i tri vatrogasna vozila. Prema prvim podacima, najmanje jedna osoba je nastradala, javila je RTV.

Ima veliki broj povređenih, i na teren stalno pristižu nove ekipe Hitne pomoći.

Stigla su i dva bagera koji treba da otkopaju ruševine.

U julu ove godine svečano je otvorena rekonstruisana Železnička stanica u Novom Sadu. Prema informacijama Vremena, radi se o delu stanice koji nije bio obuhvaćen rekonstrukcijom.

Železničkom stanicom u Novom Sadu upravlja državno preduzeće Infrastruktura Železnice. Na čelu ovog preduzeća nalazi se bivša ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.

Nedeljnik „Vreme“ pokušao je da stupi u kontakt sa Tanasković, ali nije odgovarala na naše pozive.

View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE – NOVI SAD (@serbialive_novisad)

Radi se o nadstrešnici koja se nalazi iznad ulaznih vrata u objekat stanice.

Do incidenta je došlo oko 12.00 časova.

View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)

Saobraćaj se preusmerava, voz ne saobraća po redu vožnje. Tu je i autobuska stanica, pa se i autobusi preusmeravaju.

Veliki broj ljudi sedeo je na klupama koje se nalaze ispod

Kako javlja RTS, u trenutku pada nadstrešnice veliki broj ljudi sedeo je na klupama koje se nalaze ispod, a ljudi u holu su kupovali karte.

Na licu mesta je i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić kao i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić.

Ministar građevinarstva Goran Vesić saopštio je da prekida radnu posetu Crnoj Gori i da kreće ka Novom Sadu.

Više od 30 povređeno prilikom urušavanja

Portal Nova.rs objavio je da je više od 30 osoba povređeno prilikom urušavanja Železničke stanice.

„Preko 30 ljudi je povređeno, to je poslednji broj koji imamo, a biće možda i veći. Još ne znamo ima li mrtvih, dok ne budemo sigurno ne smemo ništa da pričamo. Zvone nam telefoni neprestano, zovi roditelji da pitaju za decu, ali nikome ništa ne govorimo dok ne budemo znali definitivno kakvo je stanje. Ovako nešto se još nikada nije dogodilo,ovo je katastrofa! Na terenu su sve raspoložive ekipe hitne pomoći i vatrogasaca. Trenutno se sklanja beton koji je pao, to je ogromna količina, a tamo su i dizalice i kranovi. Na sve načine, što brže i efektnije pokušavamo da dođemo do žrtava. Verujte da dajemo sve od sebe“, kazao je izvor ovog portala iz Zavoda za hitnu pomoć Novi Sad.

Foto: Tanjug / Nenad Mihajlović Na mesto nesreće je sedam vozila Hitne pomoći

Infrastruktura železnice Srbije: Obrušena nadstrešnica nije bila rekonstruisana

U Železničkoj stanici Novi Sad danas u 11.50 sati, došlo je do pada betonske nadstrešnice stanične zgrade. Prema dosadašnjim informacijama, u ovoj nesreći ima povređenih, saopšteno je iz Infrastrukture železnice Srbije.

Nadstrešnica koja je pala na ulasku u stanicu Novi Sad nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanicne zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica, navode.

U okviru rekonstrukcije rađena je unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice, navodi se u saopštenju.

Železnički saobraćaj u stanici Novi Sad je u prekidu, a vozovi saobraćaju iz pravca Beograda do stanice Petrovaradin.

Infrastruktura železnice Srbije žali zbog nesreće koja se dogodila, a uzroci i svaki novi detalj iz istrage biće odmah saopšteni, navodi se u saopštenju Infrastrukture železnice Srbije.