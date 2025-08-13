Studentkinje u ženskom domu u centru Beograda prijavile su ozbiljne pretnje po sopstvenu bezbednost. Ovakvi slučajevi se često završe bez pronalaženja krivca, a mlade žene nastavljaju da žive u strahu

Nepoznati muškarac ušao je kroz prozor u sobu studentkinje i stavio joj ruku na usta, objavili su Studenti u blokadi. U pitanju je ženski studentski dom Vera Blagojević 2 koji se nalazi na Paliluli, blizu Botaničke bašte, gotovo u samom centru Beograda.

Muškarac je u sobu u prizemlju lako ušao kroz prozor na koji nisu postavljene nikakve rešetke. Studentkinje su prijavile da ih u istom domu već danima posmatra stariji čovek kroz prozore sa providnim zavesama.

„Nakon što su slučaj prijavile, od nadležnih su dobile odgovor da ‘ne mogu da garantuju bezbednost u Beogradu’ i da ne mogu da obezbede ni neprozirne zavese“, navodi se na Instagram profilu Studenti u blokadi.

Studenti traže postavljanje fizičke zaštite na prozorima, pojačane mere obezbeđenja, poštovanje privatnosti studenata i odgovornost onih koji su dužni da ih štite.

„Svako dalje ćutanje znači prihvatanje da se ovakvi napadi ponove“, istakli su studenti.

Život u strahu

Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra za „Vreme“ kaže da prvo što nadležne službe urade kada im se žrtve jave jeste – da im traže dokaze.

„Ukoliko postoji čovek koji ih posmatra, od studentkinja se traži da to proganjanje snime“, objašnjava Macanović. „Drugo pitanje je šta je sa čuvarima u samom domu i bezbednosnim kamerama.“

Leto je, nemoguće je držati prozore zatvorenim, pa čak i te u prizemlju, tako da je jasno da se devojke osećaju nebezbedno i ranjivo nakon ovih incidenata.

Iskustvo AŽC-a govori da ovakve prijave često završe bez epiloga, odnosno da se počinilac ne pronađe, a žrtve nastave da žive u strahu.

„Ovi slučajevi se zataškavaju ili umanjuju“, govori Macanović.

Dve od pet ispitanih žena su doživele seksualno uznemiravanje od svoje 15. godine pa nadalje, a 18 odsto njih je doživelo takvo iskustvo u poslednjih 12 meseci, pokazuje istraživanje AŽC.

Studentski dom Vera Blagojević je prvi koji je namenjen samo ženskoj populaciji, baš iz razloga da bi se studentkinje osećale što bezbednije. Nosi naziv po učesnici Narodnooslobodilačke borbe i narodnoj heroini Jugoslavije.

