Upis traje od 6. do 31. oktobra, a budući studenti će imati priliku da prave sopstveni plan studija, sa velikim brojem izbornih predmeta

Univerzitet u Beogradu pokreće nove, interdisciplinarne master studije iz oblasti klimatskih promena.

Prva generacija studenata novog programa, koji traje jednu godinu (dva semestra), ima priliku da aplicira na upisnom konkursu koji je otvoren od 6. do 31. oktobra 2025. godine, piše Nikola Zdravković za portal Klima 101.

Konkurs se nalazi ovde, sa svim detaljima o potrebnim dokumentima i procesu aplikacije i selekcije. Otvoreno je ukupno 25 studentskih mesta, od kojih je 5 budžetskih, a 20 samofinansirajućih.

Program „Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene“ održava se na nivou Univerziteta. Nastavnici na programu su neki od vodećih stručnjaka iz oblasti klimatskih promena sa preko 10 različitih beogradskih fakulteta.

U toku dva semestra studija, budući master analitičari klimatskih promena imaće priliku da biraju predmete iz različitih oblasti, od fizike klimatskih promena, preko paleoklimatologije, do prostornog planiranja, zaštite biodiverziteta i upravljanja rizicima u svetlu klimatskih promena.

Kako navodi Univerzitet u Beogradu, cilj studijskog programa je osposobljavanje budućih stručnjaka u oblasti klimatskih promena za „planiranje, organizovanje i bavljenje naučno-istraživačkim radom u svim naučno-istraživačkim, privrednim i državnim ustanovama, kao iprivatnim kompanijama“.