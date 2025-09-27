Transparentnost Srbija
Najavljeni zakon o legalizaciji je nagrada za krivična dela
„Predložena zakonska rešenja nagrađuju vršenje krivičnih dela što građenje bez dozvole jeste, od 2009. godine“,ističe Transparentnost Srbija
Upis traje od 6. do 31. oktobra, a budući studenti će imati priliku da prave sopstveni plan studija, sa velikim brojem izbornih predmeta
Univerzitet u Beogradu pokreće nove, interdisciplinarne master studije iz oblasti klimatskih promena.
Prva generacija studenata novog programa, koji traje jednu godinu (dva semestra), ima priliku da aplicira na upisnom konkursu koji je otvoren od 6. do 31. oktobra 2025. godine, piše Nikola Zdravković za portal Klima 101.
Konkurs se nalazi ovde, sa svim detaljima o potrebnim dokumentima i procesu aplikacije i selekcije. Otvoreno je ukupno 25 studentskih mesta, od kojih je 5 budžetskih, a 20 samofinansirajućih.
Program „Klimatske promene i adaptacija na klimatske promene“ održava se na nivou Univerziteta. Nastavnici na programu su neki od vodećih stručnjaka iz oblasti klimatskih promena sa preko 10 različitih beogradskih fakulteta.
U toku dva semestra studija, budući master analitičari klimatskih promena imaće priliku da biraju predmete iz različitih oblasti, od fizike klimatskih promena, preko paleoklimatologije, do prostornog planiranja, zaštite biodiverziteta i upravljanja rizicima u svetlu klimatskih promena.
Kako navodi Univerzitet u Beogradu, cilj studijskog programa je osposobljavanje budućih stručnjaka u oblasti klimatskih promena za „planiranje, organizovanje i bavljenje naučno-istraživačkim radom u svim naučno-istraživačkim, privrednim i državnim ustanovama, kao iprivatnim kompanijama“.
Javni servis navodi da su „posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra“
Dana kada se u Srbiji strmoglavila nadstrešnica probuđen je i nervni sistem njenih građana. Izbacuje i nekontrolisano seje anksionozst, depresiju, bezvoljnost, apatiju, kažu sagovornici „Vremena“
Više od 370 dece u Srbiji godišnje oboli od malignih bolesti. Dok lekari pružaju medicinsku negu, roditelji traže da se pojača psihološka podrška porodicama
Petoro mladih stradalo je samo prošlog vikenda, a od početka godine više od 100 ljudi. Dok statistika upozorava, stručnjaci poručuju da bi spas moglo da donese ograničenje brzine na 30 kilometara na sat, ali da li je to primenljivo u Srbiji
