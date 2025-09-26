„Prvih mesec-dva-tri postoje državne rezerve, pa se u lancu snabdevanja neće momentalno desiti nestašica goriva. Ipak, ako to potraje, doći će do nestašice koja može da podigne cenu goriva“, kaže stručnjak za energetiku Željko Marković

Stručnjak za energetiku Željko Marković izjavio je da, ako 1. oktobra stupe na snagu američke sankcije prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), vidljivih posledica i nestašice goriva neće biti dok budu trajale postojeće zalihe, ali je ocenio da će biti niz velikih problema ako takvo stanje potraje.

„Prvih mesec-dva-tri postoje državne rezerve, pa se u lancu snabdevanja neće momentalno desiti nestašica goriva. Ipak, ako to potraje, doći će do nestašice koja može da podigne cenu goriva“, rekao je Marković agenciji FoNet.

Dodao je da nestašica goriva može da pogodi i razne privredne i industrijske grane – od transporta do poljoprivrede.

Prema njegovim rečima, moguće su i teškoće u finansijskom poslovanju NIS-a, jer se pretpostavlja da banke neće hteti da rizikuju da zbog te saradnje i njima budu uvedene sankcije.

Marković vidi problem i u pogledu dopremanja sirove nafte u Rafineriju u Pančevu, jer će Jadranski naftovod (Janaf) to obustaviti, a to je jedini put kojim se sada doprema sirova nafta.

Mogući pad BDP-a i inflacija

Ukazao je da bi američke sankcije za NIS mogle i da utiču na pad bruto društvenog proizvoda i inflaciju.

„Može da dođe i do deficita u budžetu. jer je NIS značajno punu državni budžet. Mogu da uslede i socijalni problemi jer zaposleni neće moći da dobijaju platu, a slede i otkazi“, rekao je Marković.

On ne isključuje mogućnost da je odlaganje roka za primenu sankcija od samo četiri dana, zapavo, želja američke administracije da „demonstrira ozbiljnost“.

„Možda smatraju da će sada NIS biti spreman da povuče neiki konkretniji potez, do sada su samo praktično prepakivali vlasništvo unutar svoje grupe i na osnovu toga su ishodovali ta odlaganja sankcija. Možda sada sledi neki konkretan potez u vidu uvođenje starteškog partnera, a možda i država može da otkupi neki paket akcija“, rekao je Marković.

Dodao je da postoji niz mogućih rešenja i da na tome može da se radi čak i ako sankcije budu zvanično uvedene 1. oktobra.

Izvor: FoNet