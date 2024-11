Nakon nezapamćene tragedije u Novom Sadu u javnom prostoru odzvanjaju pitanja: šta je dovelo do urušavanja nadstrešnice, zašto nije bila rekonstruisana, kada je rekonstruisana zgrada železničke stanica, ko je doneo odluku da nadstrešnici nije potrebna rekonstrukcija, da li su na njoj bile vidljive pukotine?

Da li će neko snositi moralnu i političku odgovornost zbog pogibije 14 ljudi?

Unutrašnji radovi su mogli da oštete nadstrešnicu

Građevinski inženjer Vladimir Tijanić izjavio je za N1 da je moguće da se tokom radova koji su vršeni unutar zgrade stanice u Novom Sadu desila neka promena u konstrukciji i da je to uzrokovalo i obrušavanje nadstrešnice.

Objasnio je da još uvek ne može da se kaže da je u pitanju ono što se stručno naziva „krti lom“. Do toga je moglo da dovede više faktora: jedan je greška izvođača, drugi greška projektanta, ali je to trebalo da bude primećeno u nekoj ranijoj fazi i trebalo je da se reaguje.

Povodom navoda da radovi nisu izvođeni na nadstrešnici, već da su rađeni samo unutar zgrade, Tijanić je rekao da je moglo da se dogodi da se tokom unutrašnjih radova, pošto je nadstrešnica konzolno naslonjena, desi neka promena i da je to dovelo do slabljenja i obrušavanja.

Povodom izjave gradskog odbornika koalicije „Bravo“ Mirana Pogačara da su građani primećivali pukotine na nadstrešnici prethodnih dana, Tijanić je rekao da u slučaju kad se dese pukotine na objektima u javnoj upotrebi tamo ljudi ne bi smeli da borave. Dodao je da su izvođači radova i druge inspekcije bili u obavezi da momentalno izađu na teren i konstatuju da su se desili problemi i promene i da odmah reaguju.

Četiri osnovna koraka

Građevinski inženjer Aleksandar Opsenica izjavio je FoNetu da postoje četiri osnovna koraka u sprovođenju procedura i da je pri svakom od njih moglo da dođe do greške koja je na kraju dovela do urušavanja nadstrešnice na Železnoj stanici u Novom Sadu.

On je podsetio da je rekosntrukcija Železničke stanice trajala dve-tri godine, ali da ne znamo šta je sve u sklopu toga urađeno i da li je cilj bio da se uradi nešto kvalitetno i funkcionalno ili samo „šminka“.

SPASILAČKE EKIPE MUP-a I EKIPE HITNE POMOĆI Spasilačke ekipe na terenu / Foto: Nenad Mihajlović

„Znamo šta je epilog, ali da bi se došlo do odgovora na pitanje ko je kriv, ima puno učesnika u zanatskom smislu. Rađeno je po projektu, odabran je izvođač po nekoj ponudi, nadzor je to trebalo da kontroliše i to je trebalo da se preda naručiocu sa upotrebnom dozvolom. To su četirti osnovna koraka, a na svakom je neko mogao da pogreši“, naveo je Opsenica.

Pet decenija staro smelo arhitektonsko rešenje

Arhitekta Slobodan Maldini je u razgovoru za Euronews Srbija rekao da je rano pričati o uzrocima, da je nadstrešnica pre svega stara više od pet decenija, ali i da je bila smelo i neuobičajeno arhitektonski-konstruktivno rešenje zbog primene konstrukcije sa zategama.

Novisad3 Smelo arhitektonsko rešenje: Železnička stanica u Novom Sadu / Foto: Wikipedia.org

„Arhitekte su to lepo smislile jer je primenjena konstrukcija sa zategama. Radi se o nadstrešnici okačenoj na neku vrstu sajli, pod oštrim uglom zbog čega je trpela veliko opterećenje. Nadstrešnica ima betonske grede velike težine i u tom smislu je glavno pitanje da li su te grede bile dovoljno i pravilno armirane, u pravoj zoni betona i drugo, da li su zatege bile pravilno ankerovane“, rekao je Maldini i nastavio:

„Ankeri trpe najveće momente opterećenja, tako da pretpostavka može biti da je došlo ili do zamora materijala, moguće je i da nije primećena neka pukotina i neka greška i jednostavno od težine takve konstrukcije krenuo je kolaps“.

U projektovanju arhitektonskog rešenja kakvo je nadstrešnica Železničke stranice u Novom Sadu po pravilu se koriste lagane arhitektonske konstrukcije, odnosno lagani elementi.

Moguć propust nadzora

„Ovde je neuobičajeni sistem korišćenja zatega koje nose snažne betonske grede. U projektantskom smislu se može reći, ne da je to propust, ali nedoslednost projektanta, dok u izvođačkom smislu ne znamo kako su armirane te grede. Treća stvar je upravo u samoj eksploataciji. Pretpostavljam da nije bio dovoljno dobar nadzor koji bi primetio pukotine koje su dovele do ovakvog kolapsa. Istraga će dovesti do detaljnih analiza“

„To je rađeno zbog estetike i lepog izgleda, ali nije praćeno dobrom konstruktivnom dokumentacijom i prepostavljam da smo došli do problema posle 50 i više godina kada je takva konstrukcija bila zrela za obnavljanje“.

Arhitekta ističe da je tokom obnavljanja železničke stanice potencijalnu grešku napravio i onaj koji je procenio da nadstrešnicu ne treba obnavljati.

„U smislu arhitekture, nešto što lepo izgleda, u unutrašnjosti može imati pukotine i biti problem. Ovo treba da bude apel da sve arhitektonske konstrukcije budu urađene po standardima i normama koje zahtevaju da mogu da nose terete koje nose, da je potreban poseban oprez pri izvođenju radova, odnosno da nema uštede u materijalima, i tokom eksploatacije se traži redovna kontrola svega toga“, istakao je Maldini.

Kaže i da je teško govoriti o tome ko snosi odgovornost za tragediju, pre svega zbog protoka vremena i „održavanja ili neodržavanja tog dela arhitektonskog objekta“.

Nebezbedna nadgradnja

„Na postojeću armirano betonsku konzolu, ankerisanu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju sa teškim staklima, koja je dovela do čupanja ankera i loma konzolnih nosača“, napisao je na svom X nalogu Danijel Dašić, građevinski inženjer i građanski aktivista…“

Četrnaest stradalih, troje teško povređenih

U tragediji u Novom Sadu gde se obrušila nadstrešnica iznad ulaznih vrata Železničke stanice poginulo je 14 ljudi, saopštilo je u petak uveče Više javno tužilaštvo.

V.d. direktora Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov izjavila je da su tri osobe koje su izvučene iz ruševina u veoma teškom stanju dovezene u Urgentni centar i da su posle operacije i dalje životno ugrožene.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je rekao da je više od 30 ljudi povređeno.

Vesić: Nadstrešnica nije bila rekonstruisana

Ministar za infrastrukturu Goran Vesić je na licu mesta rekao da nadstrešnica nije bila rekonstruisana u sklopu radova na Železničkoj stanici što se navodno može videti iz građevinske dozvole.

„Ovaj deo stanice nije rekonstruisan i to možete da vidite iz građevinske dozvole“, izjavio je Vesić pozivajuči se na Saobraćajni institt CIP d.o.o, na čijem portalu piše da je „vodeća projektantska i inženjering kompanija u Srbiji i regionu Balkana u oblasti istraživanja, planiranja, projektovanja, tehnologije, tehničke kontrole i nadzora u sektoru saobraćaja i transporta, građevinarstva, arhitekture, hidrotehnike, geodezije, geotehnike, elektrotehnike i mašinstva“.

Konzorcijum kineskih firmi CRIC-CCC (China Railway International Co.Ltd i China Communications Construction Company Ltd) , koji je izvodio radove na Železničkoj stanici u Novom Sadu, saopštio je da betonska nadstrešnica koja se urušila nije bila predmet radova u okviru rekonstrukcije.

Stanica_Novi_Sad_24 Završena akcija spasavanja i raščišćavanja: Foto: Tanjug/OMK MUP Republike Srbije

Ministar je naglasio da mora da se utvrdi ko je odlučio da je nadstrešnica bezbedna i da ne mora da se rekonstruiše te da će to u predstojećim danima utvrđivati nadležni organi.

„Svi koji su ugrozili bezbednost ljudi, direktno ili indirektno, snosiće odgovornost“, poručio je Vesić.

Železnički saobraćaj će biti obnovljen kada bude završeno raščišćavanje ruševina i kad stručne ekipe provere kompletnu statiku stanične zgrade.

Dan žalosti



Premijer Srbije Miloš Vučević je izjavio da je ovo jedan od najtežih dana u posleratnoj istoriji Novog Sada i užasna tragedija. On je u ime Vlade i svih građana Srbije izrazio saučešće porodicama stradalih i zahvalio svim spasiocima koji se bore da pomognu ljudima pod ruševinama.

Foto: Tanjug/ Nenad Mihajlović Premijer Miloš Vučević

„Insistiraćemo da se pronađu odgovorni, da odgovaraju oni koji su morali da vode računa o stanju konstrukcije i koji su morali da obaveste nadležne da određene stvari moraju da se poprave“, rekao je Vučević.

Vlada je subotu, je 2. novembar, proglasila Danom žalosti u Srbiji.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu i naveo da će 2. novembra i u Republici Srpskoj biti dan žalosti.

„Izražavam iskreno saučešće u ime Republike Srpske i u svoje ime Vučiću i porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu. Žalimo za žrtvama i saosećamo s bolom njihovih porodica. Sutra će u Republici Srpskoj biti proglašen dan žalosti“, naveo je Dodik.

Tužilac preduzima sve mere

I u Infrastrukturama železnice Srbije kažu da nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. Kažu da su u okviru rekonstrukcije rađena unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu obavlja uviđaj zajedno sa policijom, nadležnim inspektorima i drugim službama kod zgrade Železničke stanice gde se urušila nadstrešnica. Tužilac preduzima sve mere i radnje u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa uzrokom nastanka tog događaja.