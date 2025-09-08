Zbor zdravstvenih radnika Srbije

08.septembar 2025. B. B.

Sve izraženija represija vlasti pogoršava zdravlje nacije

„Brutalne policijske intervencije, upotreba suzavca i drugih hemijskih sredstava, fizičko nasilje, hapšenja i dugotrajna zadržavanja u pritvoru bez osnova, kao i kampanja zastrašivanja i medijske manipulacije, imaju ozbiljne posledice ne samo po društvenu koheziju, već i po javno zdravlje“, navodi Zbor zdravstvenih radnika Srbije

Maltretiranje životinja

07.septembar 2025. Ane-Sofi Brendlin/DW

Mučenje životinja za zabavu ljudi

Trke pasa, skokovi delfina u bazenu, lavovi u cirkusu, korida… Životinje i dalje patnjom plaćaju ljudsku zabavu. No, stvari se menjaju pa je u sve više zemalja zabranjen ovakav maltretman životinja

Državna represija

06.septembar 2025. Zoran Pavlović

Osvetnička otpuštanja i solidarnost: Rešenje je u pobuni

Prava solidarnost mora biti više od kratkotrajnog sažaljenja. Ona podrazumeva spremnost da branimo principe, a ne samo ljude. Kada nastavnik izgubi posao zato što je odbio da se povinuje političkoj volji, to nije privatna nesreća, već javna opomena svima nama. Ako to vidimo kao nečiji „lični problem“, onda autoritarna logika pobeđuje

„Srbijo, da li se čujemo?“

06.septembar 2025. I.M./M.L.J.

Državni teror u Novom Sadu

Policija je razbila protest u Novom Sadu na koji su pozvali Studenti u blokadi. Dok kritičari režima Aleksandra Vučića govore o državnom teroru i do sada neviđeno brutalnoj intervenciji Žandarmerije i Policijske brigade, o primeni gole sile, predsednik Srbije govori o pobedi nad blokaderima-teroristima. "Vreme" je zabeležilo sve značajne događaje koji su se odigrali u petak