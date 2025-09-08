„U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, pišu studenti na Instagramu

Studenti u blokadi održaće u ponedeljak u centru Beograda protest „Indeks jači od pendreka“.



Okupljanje je od 14 sati ispred zgrade Vlade Srbije.

Šetaće se do Palate pravde, do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.

Protekle sedmice širom Srbije održani su skupovi „Građani protiv blokada“. U isto vreme, paralelno su se se održali i kontraskupovi, a u pojedinim gradovima, pristalice Srpske napredne stranke, koji su uglavnom došli organizovano iz drugih mesta, rasterani su i primorani da odustanu od govora i celokupnog programa protesta.

Ministarstvo je u nedelju uveče saopštilo i koliko je tog dana bilo pristalica SNS na organizovanom protestu protiv blokada širom Srbije.

U nedelju popodne skupovi pristalica SNS-a bili su u mnogim gradovima, između ostalog u Nišu, Šapcu, Čačku, Kosjeriću, Kragujevcu i Novom Sadu, a u isto vreme u nekima od njih dve grupe našle su se jedni naspram drugih.

U Nišu protest SNS pristalica bio je s jedne strane Nišave, dok su okupljeni građani u kontraprotestu bili s druge strane reke, pa nije došlo do „mešanja“. Bilo je pojedinačnih incidenata, ali se u većini gradova do 22 časa situacija smirila, a građani razišli.