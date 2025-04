Dan studenata simbolično je obeležio i video studenata Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi. On počinje replikom iz intervjua na TV Prva – „Ličnost godine su studenti“. Upravo ovo priznanje dodelila im je redakcija nedeljnika „Vreme“ na kraju 2024. godine

„Ličnost godine su studenti“, konstatovao je novinar TV Prva prilikom ranijeg gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je na to odgovorio: „Ma pustite me tih šupljih priča“.

Upravo ovom replikom studenti Fakulteta dramskih umetnosti počeli su video kojim su čestitali Dan studenata.

Uz poruku: „Srećan dan šupljih priča“ studenti su u videu prikazali isečke sa različiith protesta – zagralje, suze, transparente, uključene lampe i energiju koja traje već četiri meseca.

Ličnost godine – studenti

Ličnost godine nedeljnika „Vreme“ bira se od 2001. godine. A za 2024. godinu prvi put ovo priznanje urednički kolegijum dodelio je kolektivno – pobunjenim studentima.

Kriterijum za dodelu je ostao isti kao i pre – unapređenje institucija u javnom interesu.

Studenti na svim Univerzitetima u Srbiji svojom su hrabrošću, solidarnošću i zrelošću dali nemerljiv doprinos oslobađanju zarobljene države dosledno i uporno se zalažući za vladavinu prava, reafirmaciju institucija i poštovanju Ustava Republike Srbije.

Jedan od komentara ispod videa studenata FDU u blokadi glasi: „Zaboravite Dan studenata… Mi živimo Godinu studenata“.