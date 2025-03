U trenutku kada nastaje ovaj tekst studentski protest je završen – pre vremena, iz bezbednosnih razloga. Organizatori su još jednom pokazali veliku zrelost. I spektakularnu bezbednosnu organizaciju.

Kada je bilo očigledno da bi neke grupe, raštrkane po čitavom centru, mogle da izazovu nerede, studenti u blokadi su svirali kraj skupa i zamolili ljude da odu kućama. Redari su skinuli prsluke, bajkeri su napustili centar, veterani 63. padobranske koji su pomagali da se obezbedi red i mir su se razišli. I velika većina ljudi koji su učestvovali na demonstraciji antivučićevske građanske volje 15. marta 2025. u Beogradu.

Oni koji su hteli da izazovu tuču mogli su da se ganjaju sami sa sobom.

Jedan deo građana zadržao se, ipak, posle toga na ulicama. Uglavnom na platou između Narodne skupštine i „Ćacilenda“ u Pionirskom parku, opasanog duplim obručem, u međuvremenu izlomljenih, traktora, duplim redom metalne ograde i kordonom Žandarmerije. Bio je to živi štit ispred Predsedništva i kamp spreman za izazivanje nereda. Tu je dolazilo do periodičnih ćarki i prozivanja. Ali, to više nije bila odgovornost studenata u blokadi koji su besprekorno organizovali protest.

Režimskli glasnici koji su najavljivali nasilje i zastrašivali narod opet su pocupkivali kratkih nogu. Da li im je iko poverovao? A Nenadležni se nije usudio da naredi partijskim batinašima da pokušaju da naprave haos. Previše je ljudi bilo na ulicama. A možda je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić odbijao da pokrene Žandarmeriju na narod.

Dok se utisci još sležu, već može da se izvuče nekoliko zaključaka posle trenutnog vrhunca dosadašnjih studentskih protesta.