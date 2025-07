Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stanje na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru nazvao je „svinjcem“. Studenti se ovih dana nasilno isteruju iz ustanova koje zbog njih i postoje. U Srbiji se sveukupna situacija mesecima krčka, a u poslednje vreme i gori.

Za medije bliske vlastima ipak je nešto drugo trenutno najveći problem i skandal.

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu jedno od pitanja na prijemnom ispitu glasilo je: „Koji su zahtevi studenata u blokadi?“.

Prorežimska glasila udruženo se zgražaju nad ovim pitanjem. Glavna briga im je šta je sa brucošima koji ne znaju zahteve „blokadera-terorista“ i da li je ovo pitanje pokazatelj da oni ne mogu da upišu fakultet, da ova ustanova prima samo buduće blokadere.

Tošković iz MASE i besciljni blokaderi

Oliver Tošković, profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa kolegama Sanjom Grbić i Goranom Opačićem autor je spornog testa opšte informisanosti, preneo je „Danas“.

Režimski mediji su se pre svega okomili na Toškovića pokušavajući da ga diskredituju.

„Tošković je, inače, docent na Filozofskom fakultetu i deo je MASE (mreža različitih opozicionih profesora)“ piše „Informer“, te da je cilj njegov i „njemu sličnih“ očigledno „da se nova generacija upiše kako bi se od nje dobio novac, a zatim se ponovo blokirale studije. A ko će mladim ljudima vratiti protraćene godine, a njihovim roditeljima novac za studiranje i sve ostale troškove, očigledno je ideolozima blokadera i zgubidanima manje važno“.

Ovaj tabloid nastavlja u svom stilu da objašnjava zašto je pitanje o zahtevima studenata, „koje za svaku osobu zdravog razuma predstavlja skandal neviđenih razmera“, sporno.

„Pre svega, dosad je svima postalo jasno da ni sami blokaderi ne znaju koji su im ciljevi, niti imaju program. Interesantno je da nikome još uvek nije postalo jasno ni ko su tačno blokaderi, niti koga podržavaju. Nije sasvim jasno ni za šta se zalažu“, tvrde iz „Informera“.

Tačan odgovor znalo 72 odsto brucoša

Sporno pitanje bilo je deo testa opšte informisanosti za studije Psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, preneo je „Danas“.

„Studentski protesti i blokade počeli su u novembru 2024. godine sa četiri osnovna zahteva. Šta od navedenog ne spada u te zahteve“, glasilo je „skandalozno“ pitanje.

Ponuđeni odgovori bili su:

1) objava celokupne dokumentacije koja se tiče rekonstruisanja železničke stanice u Novom Sadu koja je trenutno nedostupna javnosti;

2) formiranje prelazne (ekspertske) vlade, ograničenog trajanja, koja bi uspostavila uslove za fer i poštene izbore;

3) potvrda nadležnih organa o identitetu svih lica za koja postoji osnovana sumnja da su fizički napala studente i profesore, kao i pokretanje krivičnih postupaka protiv njih;

4) odbacivanje krivičnih prijava protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima, kao i obustavu već pokrenutih krivičnih postupaka i

5) povećanje izdvojenih sredstava za državne fakultete u iznosu od 20 odsto.

Tačan odgovor je formiranje prelazne (ekspertske) vlade, a izabralo ga je 72 odsto kandidata, odnosno 329 od 457 onih koji su polagali test.

Profesor Tošković: „Šta ćete da pitate ako ne to?“

Profesor Oliver Tošković za „Danas“ je rekao da je ovo odličan rezultat i da pokazuje da je pitanje bilo lako.

Objašnjavajući zašto se ovo pitanje našlo na prijemnom, Tošković je rekao da su studentske blokade i protesti jedan od najvažnijih društveno-političkih događaja koji se desio kod nas u poslednjih deset i više godina.

„Šta ćete da pitate ako ne to, bilo je očekivano da se ovakvo pitanje nađe u testu. Drugi razlog je što se blokade tiču direktno univerziteta i fakulteta koji ti mladi upisuju, a i sami kandidati su takođe učestvovali u blokadama srednjih škola, tako da je ceo taj događaj aktuelan i od ogromne važnosti“, istakao je profesor.

Odgovor na manipulisanje zahtevima

„Nije važno da pitamo za datum da li su blokade počele u novembru ili decembru nego neke suštinski važne informacije, kao recimo šta je bio povod (pad nadstrešnice), da razumeju šta se dešava, a jedna od bitnih stvari koja pokazuju razumevanje su osnovni zahtevi od kojih se počelo. Razlog za ovo pitanje je i što se u medijima, naročito provladinim, manipulisalo zahtevima. I sami predstavnici vlasti nisu znali koji su već su studentima spočitavali zahteve koje oni nisu istakli“, naglasio je Tošković.

Objasnio je da namerno nisu stavili zahtev za raspisivanje izbora, da ne bi zbunili nekoga, odnosno da pitanje ne bude preteško.

„Moglo je i to da se pita, da kandidat razlikuje početne od kasnijih zahteva, ali bi to bilo teže pitanje, čime implicirate da neko razume događaj još specifičnije. Mi smo smatrali da to pitanje treba da bude lakše i stavili smo među ponuđene odgovore nešto što nikada nije bio zahtev studenata“, rekao je jedan od autora testa.

Normalno da se na ovakvom testu nađe politika

Kako neki vide sporno pitanje kao način politizacije univerziteta, Tošković pojašnjava da test opšte informisanosti podrazumeva informisanost o različitim oblastima u koje spada i politika.

„Zabranjivanje postavljanja pitanja o politici u testu opšte informisanosti je diktatura. Mi smo društveno-humanistički fakultet, bavimo se, između ostalog, društvenim pojavama, a ovo je, kao što sam već rekao, najveći društveno-politički potres koji se desio u Srbiji verovatno od 5. oktobra. Ne pitati nešto o tome bi značilo zatvaranje očiju pred realnošću i sakrivanje istine“, rekao je profesor.

Tošković je za „Danas“ dodao da je politizacija „kada radite promociju stranaka na fakultetu, kada uvodite privatno obezbeđenje i izbacujete studente sa univerziteta, poltizacija je kad predsednik države vređa rektora, a nije politizacija kada vi na fakultetu koji se bavi društveno-političkim i humanističkim temama postavljate pitanja o aktuelnim dešavanjima“.

Izvor: Danas/Informer

