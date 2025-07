Ne bih da uvredim, ali ću ipak da uvredim.

Ovako bi mogla da se okarakteriše izjava Aleksandra Vučića kada je pominjao rektorku Državnog univerziteta u Novom Pazaru Zanu Dolićaninin i informaciju da je državi dostavila zahtev da se studenti nasilno izbace sa fakulteta koji blokiraju.

Vučić je na TV Informer komentarisao proteste i nerede koji su izbili u ovom gradu. Ipak, dok je govorio o rektorki, nije propustio da uvredi građane muslimanske vere.

„Kao što ste mogli da vidite, zgrada Državnog univerziteta u Novom Pazaru liči na svinjac, ne želim da kažem svinjac da nekoga ne bih verski uvredio, ali svakako ne na mesto u kojem žive ljudi, a posebno ne civilizovani ljudi ili pristojni ljudi koji drže do čistoće, elementarne urednosti i svega drugog“, naveo je Vučić.

Predsednik države je još rekao da je „ona došla sa ljudima iz fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali su bili upoznati i iz policije da će ona tu ući, jer je postojala opasnost od širenja nekakvih hemijskih supstanci“.

Zatim je dodao kako policija nije imala nalog da interveniše jer je vodila računa računa o sredini u kojoj se sve događa.

„Već 13 godina se trudim da kao premijer, predsednik Republike, potpredsednik Vlade, uradimo sve da ne samo da imamo normalan zajednički život Srba i Bošnjaka, već i da ulažemo što je moguće više u bošnjačke sredine. Najskuplja škola koju smo izgradili je u Sjenici, verovali ili ne, u celoj Srbiji. Sa sve bazenom olimpijskih razmera, unutrašnjim, ne spoljnim, verovali ili ne“, istakao je Vučić.

Informer je već dan kasnije iskoristio ovaj narativ da napiše da su „islamisti blokaderi psovali srpsku majku, decu, žene i Isusa“ u Novom Pazaru. U istom tonu je u sredu nastavio i ministar u unutrašnjih poslova Ivica Dačić na televiziji Pink.

Red „ekstremista“, pa red „antisrpske politike“

Vučić je rekao da su događaji ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru „politički organizovani“.

„Nikakve to posebne veze nema sa blokaderima. Blokaderi su samo izvršioci političkih naloga određenih stranaka, određenih ogoljeno antisrpskih opcija i nije to nikakva tajna za bilo koga. Dakle, oni su tu samo da njihove političke naloge sprovode u delo“, rekao je Vučić, te da su nekakvi „ekstremisti počeli da koriste studente-blokadere za vođenje najgore antisrpske politike“.

„Za to je kriva politika svih nas i politika pojedinaca koji sede i u Vladi koji su, neću to više ni od koga da krijem, uvek podsticali mržnju prema srpskom narodu dodvoravajući se delu ekstremističkog biračkog tela i trudeći se da dobiju njihovu podršku. Čeznu da uzmu što više para iz Beograda, jer je Pazar siromašan i ništa od svog novca ne mogu da urade i sve to stiže našom dobrom voljom“, rekao je Vučić.

Rekao je da je razočaran koalicionim partnerima iz tog grada – Usamom Zukorlićem i Rasimom Ljajićem.

Policija i džakovi

„Upravo su uhapšena četiri lica koja su primenjivala nasilje nad policijom i svojim sugrađanima. I nastaviće se hapšenja, sva lica koja su učestvovala u neredima biće privedena“ dodao je Vučić.

Smatra da se policija ponašala u skladu sa ovlašćenjima.

„Stala je na ulaz, izigravala džakove koje su ekstremistički junaci tukli kamenicama i pesnicama i svim mogućim po vizirima, štitovima i po svemu drugom policajce koji nisu naređenje da intervenišu ili ih tuku, a mogli su to bez problema da urade“, dodao je Vučić.

„Bijete narod za male pare”

Uoči fudbalske utakmice Crvene zvezde i Linkolna u utorak, 29. uveče, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, došlo je do tuče navijača crveno-belih i Žandarmerije kod severne tribine.

Reporteri Sport kluba javili su da je „bilo krvavih glava na sve strane“, a da su navijači Zvezde skandirajli policajcima „Bijete narod za male pare, štitite lopove“.

Nezvanično, neredi su izbili nakon verbalnog sukoba, odnosno pošto su navijači policajcima dobacivali uvrede zbog njihove uloge u suzbijanju mirnih protesta širom Srbije, što je kasnije eskaliralo u čarke i fizičke obračune. Tada je Žandarmerija potisnula navijače sa platoa ispred severa niz stepenice prema Ulici Ljutice Bogdana gde je došlo do najžešćeg sukoba prilikom koga su korišćene baklje i topovski udari sa jedne, a pendreci s druge strane.