Studenti

05.decembar 2025. Vuka Jeremić

Fondacija Studenica: Kako izabrati najbolje od najboljih

Na upravo završenom konkursu Fondacije Studenica, za 40 stipendija prijavilo se preko pet stotina studenata. Većina njih ima prosek ocena između 9 i 10. Prednost imaju natprosečno uspešni ali materijalno ugroženi kandidati, a među njima oni koji šire ideje filantropije, rodoljublja i solidarnosti