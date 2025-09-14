Na teritoriji Srbije biće nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je u nedelju upozorenje na nepogode za celo područje Srbije i posebno za Beograd tokom popodneva.

Na teritoriji Srbije biće nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa, saopštio je RHMZ.

U Beogradu se popodne takođe očekuje nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period i jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa.

Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Najviša temperatura biće od 23 stepena na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

Do nedelju uveče važi i hidrološko upozorenje – na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela, vodostaji će se kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili biološkom minimumu.

Prema prognozi RHMZ, sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u utorak i sredu na severu Srbije.